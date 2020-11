Oroscopo del giorno, giovedì 19 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo ufficialmente nella seconda parte della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 19 Novembre 2020.

Dicembre è quasi alle porte, e ci stiamo avvicinando alla fine della terza settimana del mese. Che cosa avranno in serbo oggi per noi le stelle? Nuovi amori? Incontri fortuiti? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 19 Novembre 2020.

Giovedì 19 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Le nubi grigie degli ultimi giorni sembrerebbero in procinto di allontanarsi. Evitare gli scontri continua ad essere uno dei consigli principali, tenetelo bene a mente. Qualche sorpresa in ambito lavorativo potrebbe decisamente tirarvi su di morale.

Toro. È probabile che le porte del passato si spalanchino per far rientrare nella vostra vita qualcuno, valutate bene cosa fare. I tempi non sono maturi per gli azzardi, perciò cercate di ragionare prima di agire, anche se le circostanze appaiono favorevoli.

Gemelli. Tutto il cielo oggi sarà dalla vostra parte, perciò levate il freno a mano. I tempi sono ottimi per l’amore e per l’eros. Sul lavoro sono in arrivo importanti soddisfazioni, camminate dunque a testa alta!

Cancro. È tempo di riflessioni e cambiamenti. I giorni precedenti sono stati un po’ stressanti per voi, ma questo è il momento di levare le ancore e salpare verso mete più serene e appaganti. Procedete senza timore!

Leone. Fuochi d’artificio oggi per i nati sotto il segno del Leone. gli astri vi sorrideranno, e vi daranno una spinta sia in ambito lavorativo che in ambito sentimentale. Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, e ruggite orgogliosi come soltanto voi potete fare.

Vergine. Ottime vibrazioni ed energia positiva, la giornata di oggi sarà per voi estremamente armoniosa e rilassante. Un buon consiglio potrebbe essere quello di prendervi cura di voi stessi e di dedicarvi alle vostre passioni, concedendovi un po’ di riposo.

Bilancia. Marte potrebbe oggi farvi qualche brutto scherzo, l’importante è però mantenere la calma e il buon temperamento nonostante i possibili imprevisti. Via libera però per quel che riguarda l’amore: è il momento giusto per dedicarsi alla persona amata.

Scorpione. La giornata potrebbe rivelarsi estremamente proficua in ambito lavorativo. L’energia non vi mancherà, e nemmeno i pensieri positivi. Cercate soltanto di prestare attenzione alla salute fisica e mentale, evitate di trascurarla.

Sagittario. I tempi sono maturi per gli affari e per gli investimenti, dunque buttatevi a capofitto! In amore è meglio invece tirare il freno a mano per un po’, soprattutto se sono in corso alcune discussioni con il proprio partner.

Capricorno. La giornata vi regalerà qualche piccola soddisfazione personale. I tempi sono maturi per i cambiamenti, dunque non abbiate paura di lanciarvi verso decisioni che inizialmente potrebbero sembrarvi azzardate.

Aquario. Durante le prossime ore potreste incappare in qualche irritante contrattempo, e l’importante è riuscire a mantenere la calma. Le questioni spinose posso attendere: per oggi cercate soltanto di prendervi cura di voi stessi.

Pesci. La giornata di oggi potrebbe risultare un po’ piatta ai vostri occhi. Gli amici e le persone care coloreranno però vivacemente il vostro cielo grigio. Attenzione alle spese improvvise: un occhio di riguardo in più non fa mai male.