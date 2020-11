Il docureality Matrimonio a prima vista è giunto alla conclusione: ecco quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata.

Si accinge alla conclusione l’edizione 2020 del docu-reality che ha incollato agli schermi milioni di italiani: Matrimonio a prima vista. Il programma ha catturato l’attenzione dei telespettatori perché propone una formula particolare, in base alle caratteristiche dei partecipanti, gli esperti di compatibilità formano delle coppie. I protagonisti non si sono mai visti prima, dunque la loro effettiva compatibilità è tutta da confermare sul campo.

La trasmissione ci porta a vedere il giorno del matrimonio al buio e successivamente ci permette di vedere come funziona la convivenza tra le coppie. Dato che si tratta di persone che non si conoscono prima dello sposalizio, è logico che la convivenza possa portare a degli scontri ed in queste settimane ne abbiamo visti diversi. Difficile dunque farsi un’idea di chi possa reggere alla prova e chi invece possa decidere di ricorrere al divorzio e cercare l’amore nuovamente.

Matrimonio a prima vista: anticipazioni ultima puntata

Questa sera, a partire dalle 21.20 su Real Time, potremo vedere in diretta quali saranno le decisioni delle tre coppie dopo queste sette frizzanti settimane. Secondo i rumor sarebbero ben due le coppie che decideranno di non proseguire il percorso di vita insieme. Tra queste ci sono ovviamente Andrea e Nicole, la coppia che ha avuto maggiori discussioni e problemi in queste settimane. Pare, però, che anche che Gianluca e Sitara possano decidere di prendere strade separate. A sopravvivere come coppia dovrebbero essere i due laziali Luca e Giorgia. I due si sono mostrati affiatati sin dal primo momento e non sorprenderebbe una loro decisione in tal senso. Se i rumor si riveleranno veri o meno lo scopriremo solo questa sera.