Matrimonio a prima vista, Andrea: “Nicole mi ha fatto una minaccia sessuale”

Andrea, protagonista di Matrimonio a prima vista, ha rivelato la minaccia sessuale che gli ha fatto Nicole.

Continua ad andare avanti il reality dedicato agli sposalizi al buio: Matrimonio a prima vista. Il concept del programma è simile a quello dei dating show in cui i partecipanti si vedono per la prima volta durante la trasmissione. In questi anni ce ne sono stati di diversi tipi, tutti incentrati sul livello di attrazione provato dai partecipanti a primo impatto.

Il primo del genere in Italia è stato ‘Colpo di fulmine‘, un programma che permetteva a dei passanti di approcciare una persona per cui aveva un interesse. Negli anni la formula è stata variata (qualche tempo fa andava di moda il programma in cui i partecipanti si mettevano a nudo davanti ad estranei per capire che compatibilità ci poteva essere), ma il concept è rimasto lo stesso. Matrimonio a prima vista lo estremizza, visto che i partecipanti devono decidere, dopo una conoscenza sommaria, se passare la vita intera con quella persona.

Matrimonio a prima vista: la minaccia sessuale di Nicole

Nell’edizione 2020 del programma, l’attenzione dei telespettatori è incentrata soprattutto su Andrea e Nicole. I due si sono sposati a prima vista ed ora stanno affrontando il primo periodo di convivenza. Come era facile immaginare, vivere nella stessa casa ha fatto emergere carattere e difetti dei due novelli sposi. Tra loro le cose sono incendiarie: la coppia litiga continuamente e qualche giorno fa la frattura sembrava insanabile.

Dopo l’ennesima lite, infatti, Andrea ha lasciato la casa ed ha dormito altrove. Il giorno successivo c’è stato un tentativo di chiarimento, ma lo sposo non ha accettato le motivazioni di Nicole e le ha detto di andarsene. La donna ha fatto le valige, ma qualche giorno dopo è riuscita a chiarire e ad ottenere una seconda possibilità. Durante l’ultima puntata, Andrea ha fatto capire che è tornato il sereno, ma ha anche svelato un dettaglio sull’ultima notte.

Durante la cena, la moglie di Gianluca ha detto a Nicole: “Ti posso dire una cosa Nicole?! Per me non esiste prova d’amore più grande di un uomo che si mette il mocassino anche se non gli piace”. Commento a cui la donna ha risposto: “L’ho dovuto minacciare”. Andrea, con fare divertito ha confermato: “Se non mettevo il mocassino stasera non facevamo l’amore”.