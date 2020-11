Elisa De Panicis | dalle spiagge del Messico a quelle della Florida | FOTO

Stupenda più di una principessa, Elisa De Panicis prosegue il suo magnifico giro delle Americhe. Lei stessa ci mostra i posti visitati in questi giorni.

È quella che potremmo definire una cittadina del mondo, Elisa De Panicis. La bellissima influencer brianzola è ormai di casa ovunque metta piede. La 28enne originaria della Brianza, che il prossimo 1° dicembre spegnerà le 29 candeline, si trova attualmente negli Stati Uniti. Meta raggiunta dopo un pernottamento da sogno in Messico. Tanti suoi recenti scatti pubblicati sul profilo personale Instagram assai seguito ce la mostrano sulle spiagge di Tulum, meta turistica situata nella penisola dello Yucatan. Si tratta di un posto assolutamente magnifico, fatto di Oceano Atlantico, sabbia bianchissima, palme e resti delle antiche civiltà dei Maya e degli Aztechi.

Lei non è da sola. Al suo fianco c’è un bel ragazzo del quale però non sappiamo ancora nulla. Se non che i due si sono conosciuti durante il lockdown che nei mesi scorsi ha colpito pure il Messico, a causa della epidemia in corso. Il fatto di dovere stare insieme tutti i giorni ha contribuito ad accelerare ed a fare aumentare quella che era evidentemente una vera e propria alchimia amorosa. Ed ora i due stanno insieme, e sono bellissimi.

Ad Elisa erano stati attribuiti alcuni flirt importanti. Su tutti quello con Theo Hernandez, calciatore del Milan. La loro reciproca frequentazione risalirebbe ad un anno fa ma poi le strade si sono evidentemente separate. Per quanto riguarda lei, non era la prima volta che andava in Messico, complice anche il fatto di essere cresciuta in Spagna da giovanissima. Cosa che le ha consentito di apprendere alla perfezione la lingua.

