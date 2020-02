Tante critiche sui social per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis, a causa di alcune sue dichiarazioni sul Coronavirus

Il Coronavirus ha invaso l’Italia, soprattutto nel Nord ma non solo. Sui social si è resa protagonista in negativo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis, che ha pubblicato un filmato attraverso le storie su Instagram. Parole che non sono piaciute minimamente ai suoi seguaci, che l’hanno subita attaccata.

Elisa De Panicis shock sul coronavirus: bufera su Instagram

La stessa influencer ha rivelato sul suo profilo Instagram: “Io lo so che ora tante persone inizieranno a scrivermi cose super cattivissime nei messaggi”. Poi ridendo ha aggiunto: “Il Sud ha vinto contro il Nord perché quelli del Nord non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi e i lombardi e i veneti…per una volta ce l’abbiamo fatta!”. Subito sono arrivate le prime critiche da parte dei suoi followers: “Non so come fa la gente a seguirti dopo le cose che hai detto del Coronavirus e delle persone del Nord”. Un altro utente ha commentato: “Ma come, prima dici cose assurde riguardo il Nord e poi sei a Milano? La coerenza dove la mettiamo?”