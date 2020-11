Bianca Guaccero, Detto Fatto cambia ancora orario: “Chiedo scusa”

La conduttrice Bianca Guaccero fa un annuncio e avvisa che Detto Fatto cambia ancora orario: “Chiedo scusa”.

Due cambiamenti di orario nel giro di 24 ore per la trasmissione televisiva di Raidue, Detto Fatto: dopo la riduzione della durata per ragioni legate ai protocolli anti Coronavirus, arriva adesso lo spostamento di orario, sebbene riguardi soltanto oggi. Insomma, non c’è pace per la trasmissione condotta da Bianca Guaccero, costretta anche a chiedere scusa.

Andiamo con ordine: appena ieri, la conduttrice aveva postato una gif video su Instagram, annunciando la riduzione di orario. Aveva scritto: “Ragazzi per una questione di protocolli legati alla sicurezza, il nostro programma durerà meno tempo del solito per qualche settimana. Inizieremo alle 14:55 e finiremo alle 16:30…”.

Nuova variazione d’orario per Bianca Guaccero e Detto Fatto

“Un’ora e mezza di sorprese e leggerezza da condividere!” – aveva aggiunto, ricordando che lei e la redazione del programma stanno facendo di tutto per andare in onda in questo momento difficile – “Ce la stiamo mettendo davvero tutta insieme all’azienda per continuare a portare avanti il nostro amato lavoro nonostante il Covid…”. Quindi un saluto al suo pubblico: “Vi aspettiamo! Vi vogliamo bene!”.

Tutti si aspettavano dunque l’inizio della trasmissione a pochi minuti dalle 15 oggi, invece ecco un altro spostamento, legato all’attività parlamentare e alla diretta tradizionale del Question Time. Avverte Bianca Guaccero: “Vi aspetto subito dopo il question time! Vi chiediamo scusa per tutte queste variazioni d’orario ma purtroppo non dipende da noi. Quindi oggi ci vediamo intorno alle 16! Vi vogliamo bene e grazie per il vostro sostegno!”.