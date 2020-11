Uomini e Donne, Giulio Raselli durissimo contro Giulia D’Urso

La coppia Giulio Raselli e Giulia D’Urso, nata a Uomini e Donne qualche settimana fa, è già scoppiata e i due sono in lite. Raselli ha sputato parole velenose contro la ex sui social.

Giulio Raselli e Giulio D’Urso si sono già lasciati! La coppia di Uomini e Donne di Maria De Filippi, nata qualche settimana fa è già distrutta. I due hanno annunciato la rottura sui social, spezzando il cuore a tutti i loro fan.

Adesso Giulio Raselli sferra un attacco velenoso contro la sua ex.

Giulio Raselli contro la ex Giulia D’urso

I due ex concorrenti di Uomini e Donne hanno da poco annunciato la fine della loro storia d’amore sui profili social e i fan sono rimasti con un palmo di naso. Giulia e Giulio sembravano felici insieme e pareva che la loro convivenza stesse andando a gonfie vele, quindi la notizia della rottura è arrivata come un fulmine in ciel sereno.

La conferma definitiva che ormai non ci sia più niente di buono tra di loro arriva con i commenti velenosi di Giulio nei confronti della sua ormai ex ragazza. L’ex tronista ha risposto alle domande dei fan sul suo profilo instagram; all’ennesima domanda sulla ex ragazza Giulia, da Raselli è arrivata una risposta inaspettata e molto velenosa: “Ragazzi mi tempestate davvero, forse giustamente, ma è finita. Tutto quel grande amore che diceva ci fosse, vi posso dire che non c’era, tanto fumo besos”

I fan hanno percepito tutta l’amarezza e la delusione nelle parole di Giulio, per com’è finita la storia con la D’Urso. Ma anche Giulia D’Urso sembra amareggiata dalla situazione e dice di non essere pronta a parlare della storia finita. Questo fa pensare ad una rottura pesante tra di loro e che gli animi tra i due non siano per niente appacificati.