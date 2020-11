Pamela Prati torna in scena: “Prati-gate? Verrà fuori la verità”

Pamela Prati dopo mesi di silenzio torna a parlare della vicenda legata a Mark Caltagirone. Annuncia che tornerà in scena con una canzone.

Pamela Prati per diversi mesi non ha fatto parlare di sé, ma ha deciso di tornare a parlare del Prati-Gate nel nuovo numero di “Chi“, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da domani mercoledì 18 novembre, dove ha raccontato cosa ha fatto negli ultimi mesi.

La showgirl Pamela Prati ha rivelato di sentire di aver subito un’ingiustizia. Si è definita una vittima di un sistema che le ha fatto male e che non ha raccontato la sua storia con il fantomatico Mark Caltagirone nel modo corretto. La Prati si è lasciata andare ad uno sfogo ed ha ammesso di non lavorare in questo periodo, per colpa del Prati-Gate. Ritiene, però, che con il tempo la verità salterà fuori. L’artista tornerà sulle scene con un progetto musicale, la canzone “Mariposita“, dedicata a sua mamma. Il titolo stesso è il soprannome datole dalla madre quando era piccola e significa “farfalla”. Pamela ha detto di sentire molto la mancanza della genitrice, il suo unico punto di riferimento, specialmente in un momento così difficile.

Pamela Prati: “Ho bisogno di un compagno al mio fianco”

Pamela Prati nella lunga intervista ha parlato anche dell’amore e delle accuse che le sono state rivolte negli ultimi anni. “Io quando mi innamoro penso sempre che mi sposerò e formerò una famiglia“, ha dichiarato la showgirl. Ha poi spiegato che ogni volta che fa un annuncio pubblico riguardo la propria vita privata è perché, da personaggio pubblico, le viene chiesto spesso di parlare della sua vita sentimentale.

La showgirl ha precisato che qualsiasi volta abbia annunciato un imminente matrimonio è sempre stato perché aveva davvero l’intensione di sposarsi e ritiene che questo sia il suo punto debole, di cui spesso le persone si approfittano. Attualmente nella vita di Pamela Prati non c’è nessun uomo e la showgirl ha persino passato il lockdown da sola, ma da quel periodo dice di esserne uscita rafforzata. Ora, però, sente il desiderio di avere al suo fianco un compagno.