Oroscopo del giorno, martedì 17 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo già avvicinando alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 17 Novembre 2020.

Dicembre è sempre più vicino, e siamo quasi alla metà della terza settimana del mese. Che cosa avranno in serbo per noi gli astri oggi? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Nuovi amori e dolci sorprese sono in arrivo? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 17 Novembre 2020.

Martedì 17 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata si prospetta per voi particolarmente positiva. Non rimandate le questioni spinose, è il momento di affrontarle a testa alta. Un buon consiglio potrebbe rivelarsi quello di fidarsi del proprio istinto e di non perdere fiducia in sé stessi.

Toro. Gli ultimi giorni sono stati per voi particolarmente stressanti. Proprio per questo è il momento di prendersela comoda e di dedicare un po’ di tempo alla riflessione. Attenzione al lavoro: le discussioni con i colleghi non vi porteranno a nulla.

Gemelli. La settimana, e in particolar modo la giornata di oggi, potrebbe rivelarsi un po’ fuorviante. È importante accantonare l’indecisione e cercare di chiarire tutti i dubbi. Prestate attenzione ai litigi: non è il momento adatto agli scontri.

Cancro. Sono in arrivo delle soddisfacenti rivincite. I tempi sono maturi per proporre nuove idee e pianificare le prossime giornate. Non lasciatevi frenare dall’insicurezza e buttatevi, gli astri sono dalla vostra parte.

Leone. La giornata di oggi vi metterà un po’ alla prova, ma non temete, basterà provare a mantenere la calma. Non abbiate paura di esternare i vostri sentimenti, e soprattutto cercate di non prendere decisioni facendovi trainare dall’orgoglio.

Vergine. Il vostro temperamento di ferro e la capacità di rimanere impassibili nonostante lo stress potrebbero tornarvi utili durante la giornata di oggi. Gli intoppi e alcuni contrattempi non riusciranno a minare la vostra serenità, perciò non temete!

Bilancia. Buone notizie dal fronte lavorativo. In amore sarebbe meglio togliere il freno a mano, ma prendersi un po’ di tempo per riflettere non è una cattiva idea. Avvicinarsi alla Natura ed alla Spiritualità potrebbe essere la carta vincente.

Scorpione. La giornata sarà per voi decisamente positiva. Cercate di non perdervi nel passato e soprattutto di non cincischiare. È importante tenere alto l’umore e pensare positivo: il tempo delle incertezze è finito, ed è il momento di rialzarsi!

Sagittario. Per voi è tempo di indecisione, ma niente panico, riuscirete a compiere la scelta giusta. La riflessione si rivelerà essere il giusto cammino da battere. Apritevi al dialogo con i vostri cari, potrebbe restituirvi un po’ di buon umore.

Capricorno. Durante la giornata di oggi è bene che prestiate molta attenzione alla vostra salute fisica e mentale. È importante discutere dei problemi con i propri partner, perciò non trattenetevi. Tenete d’occhio le vostre spese, e cercate di non esagerare.

Aquario. Ancora dubbi e indecisioni coloreranno di grigio la vostra giornata. Non è una settimana particolarmente positiva per voi, ma cercate di stringere i denti. Attenzione alle relazioni tossiche: fuggite il più velocemente possibile.

Pesci. La giornata di oggi potrebbe risultare decisamente frenetica e movimentata ai vostri occhi. Probabilmente state dando uno scossone alla vostra vita, perciò forza e coraggio! Non rimandate niente e soprattutto non dimenticatevi di avere cura della vostra salute.