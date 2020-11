Meteo della settimana fino al 20 novembre, le previsioni del tempo in Italia.

L’Italia è stata raggiunta da una perturbazione che nella giornata di lunedì 16 novembre ha investito il Nord e il Centro e che oggi, martedì 17 novembre, si sta spostando più a Sud. Le piogge intense stanno interessando le regioni meridionali. Dopotutto siamo in autunno.

Le temperature invece non sono proprio autunnali ma più elevate rispetto alla media stagionale. Avremo una settimana di alti e bassi, tra caldo e freddo. Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Meteo della settimana fino al 20 novembre in Italia

Il maltempo che lunedì ha colpito il Centro-Nord sta lasciando le regioni più meridionali del Centro, dove sono in corso le ultime piogge sparse, per dirigersi con più decisione al Sud.

Quasi tutte le regioni meridionali peninsulari sono investite dalla perturbazione in atto sul Mediterraneo centrale. Su Puglia e Basilicata sono in atto rovesci e temporali anche intensi, soprattutto sulla provincia di Brindisi. Piove anche sulla Campania interna, da lunedì sera, sul Cilento e su gran parte della Calabria. Alcuni allagamenti si sono verificati in provincia di Caserta, soprattutto tra Aversa e Mondragone.

Piogge e temporali sono arrivati fino in Sicilia, in quasi tutta la regione. Le zone più colpite dal maltempo sono le province di Caltanissetta e Catania, con accumuli intensi.

Il tempo, invece, è in miglioramento sulle regioni settentrionali e sull’alto Tirreno. Qui, come nelle altre regioni del Centro-Nord le condizioni meteo si sono stabilizzate e si sono manifestate ampie schiarite. Sulla Pianura Padana, tuttavia, sono presenti nebbie e foschie dense, soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Qui le temperature sono scese, con le minime fino a 3-4° C, in Piemonte anche fino allo zero.

Le previsioni del tempo per le prossime ore annunciano ancora piogge sul versante adriatico, in particolare sull’Abruzzo mentre sulle Marche sono attese più nubi irregolari. Piogge e rovesci intensi insisteranno sulla Puglia. Anche sul versante tirrenico meridionale pioverà ancora, con rovesci diffusi tra Campania, dove i fenomeni sono in attenuazione, e soprattutto Calabria. Sulla Sicilia continuerà a piovere sul versante ionico, mentre a ovest sono attese maggiori schiarite. Annuncia 3bmeteo.

Al Nord è previsto bel tempo, salve qualche annuvolamento sulla Romagna e la formazione di foschie e nebbie sulla Pianura Padana.