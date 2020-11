GF Vip, Selvaggia Roma smascherata dal fratello di Pierpaolo

Selvaggia Roma, tra i nuovi concorrenti del GF Vip, è stata smascherata dal fratello di Pierpaolo Pretelli riguardo ciò che afferma sia vero del loro passato.

Selvaggia Roma è entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip” soltanto venerdì scorso ma è riuscita già a mettere in crisi due concorrenti: Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, rivelando di averli baciati entrambi.

Sia Enock che Pierpaolo hanno negato le accuse di Selvaggia Roma, sostenendo che non sia mai scattato nessun bacio. Nelle ultime ore è intervenuto sulla questione anche il fratello di Petrelli, che ha scritto un lungo post su Instagram per annunciare la sua volontà di pubblicare un messaggio vocale proprio di Selvaggia, dove la gieffina smentisce di aver avuto un flirt con l’ex Valino: “Nei messaggi che sentirete lei mi ha parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo, ma successivamente si è rimangiata tutto“. Successivamente il ragazzo ha fatto sapere di essere stato bloccato dalla ragazza: “Forse si era resa conto già allora delle castronerie che stava dicendo“.

Selvaggia Roma, la storia con Pierpaolo c’è stata o no?

Il fratello dell’ex Velino di “Striscia la Notizia“, Pierpaolo Pretelli, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un messaggio vocale di Selvaggia Roma, in cui quest’ultima ha smentito seccamente di aver avuto una storia con suo fratello. “Comunque a prescindere da questo, cosa vai a dire in giro? Dici che io ti ho indotto a pensare che io e Pierpaolo abbiamo avuto una storia o una frequentazione. Cioè ma qua le castronerie“, così si sente dire da Selvaggia.

Se nella Casa del “GF Vip” Selvaggia continua a sostenere di aver avuto un qualcosa in più con Pierpaolo, sembra che a suo fratello abbia detto il contrario. Persino in queste ultime ore la ex di “Temptation Island” ha parlato dei baci scambiati con Pretelli agli altri concorrenti, dicendo che: “La prima volta che mi ha baciata era quando lavoravamo insieme, stavamo ad una roba per un supermercato“. Il secondo bacio, invece, sarebbe avvenuto in discoteca.