Selvaggia Roma attacca Enock: “Mi hai baciata, ho le prove”

Selvaggia Roma è tornata a svelare nuovi indizi davvero particolari per quanto riguarda la sua vita privata: il bacio con Enock sarà vero?

L’ex concorrente di Temptation Island, Selvaggia Roma, è tornata a svelare retroscena davvero succosi. Questa volta è stata sganciata una bomba contro Enock. In estate i due hanno trascorso alcune ore insieme in discoteca passando la serata insieme. Il fratello di Balotelli, però, non ha ammesso di averla baciata spiegando nel dettaglio la sua versione: “Tutto falso non so perché debba fare così. E’ vero che ci siamo visti, io mi sono ubriacato e sono stato an che male, ma non ci siamo baciati. I messaggi a Selvaggia non li ho mandati io, ma un’altra persona che non voglio coinvolgere in questa storia”.

Selvaggia Roma, la replica ad Enock

Subito è arrivata la replica di Selvaggia che ha continuato ad accusare Enock: “Io lo posso pure capire, ma devi avere un minimo di palle. Questo mi conferma che tu eri fidanzato”. Infine, ha svelato: “C’era anche il mio miglior amico Tony che stava lì e ha visto che noi ci siamo baciati. Evidentemente eri fidanzato, cosa che io non sapevo, per questo fai così, ma io ho gli screen dei messaggi. Se non reggi l’alcol, non devi bere la prossima volta. Sono io che nono sono voluta venire in albergo quando mi hai inviata”.