Cristina Marino Instagram | Miss Argentero ci strega così | FOTO

È senza ombra di dubbio un uomo fortunato, Luca Argentero: per via della sua Cristina Marino Instagram brilla di cotanta bellezza.

Grazie a Cristina Marino Instagram diventa un posto più bello. La 29enne originaria di Milano regala ancora una volta degli scatti nei quali imita il Sole e le stelle. Ed emana raggi di bellezza. Lei è assolutamente splendida, con i capelli sciolti che le cascano come coriandoli di gioia sulle spalle. Ed in ogni fotografia pubblicata la ragazza si fa vedere con uno sguardo che è esemplificativo di quanto una donna possa esercitare un potere enorme, irresistibile.

La vita di entrambi è diventata più bella con l’arrivo della piccola Nina Speranza. La bimba è nata nel migliore momento possibile per arrecare gioia e felicità. Ovvero durante il lockdown della scorsa primavera, dove chiunque, vip o meno, ha dovuto sopportare giorni e settimane molto complicate dal punto di vista psicologico. Anche professionalmente le cose vanno molto bene, sia per Cristina che per il suo Luca Argentero.

Cristina Marino Instagram, l’attrice è assolutamente meravigliosa

Lui sta riscuotendo grande successo ed apprezzamenti più che meritati per la sua interpretazione nella fiction Rai ‘Doc – Nelle tue Mani’. Invece la milanese è ricercatissima per diversi shooting fotografici e per reclamizzare dei prodotti di bellezza. Che in ogni caso non le occorrono, perché la Marino è già bella di per sé, al naturale. Tanti dei suoi ammiratori e di quelli del compagno Luca attendono il momento delle loro nozze. Perché quello sarà un momento logico e consequenziale di quello che è il loro bellissimo amore.

