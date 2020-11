Cecilia Rodriguez | in bikini bella e pericolosa come una pantera | FOTO

Non basterebbe un intero vocabolario per trovare le parole adatte a descrivere la perfezione che contraddistingue Cecilia Rodriguez.

È perfezione, Cecilia Rodriguez. Pura perfezione. La 30enne argentina, sorella di Belen, potrebbe rivaleggiare e vincere facilmente con ampio margine di distacco contro qualunque donna provi a sfidarla in bellezza. La compagna di Ignazio Moser su Instagram regala uno show unico, in principio con un bikini fantasmagorico, più fragoroso e bello da vedere di uno spettacolo pirotecnico. Eccezionale veramente, al punto da costringere in tanti a fissare imbambolati lo schermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Nelle ultime settimane sia lei che il suo ‘Nacho’ hanno trascorso delle giornate in totale relax e spensieratezza sulle alture delle Dolomiti. Per la Chechu quel pernottamento in mezzo alla neve ed all’aria pura di alta montagna ha rappresentato un modo per avvicinarsi al paradiso. O per vivere all’interno di uno suo, personale. Fatto di panorami fantastici, di risvegli accanto al proprio amato con intorno la neve e di momenti di profonda riflessione.

Cecilia Rodriguez, il corpo perfetto che emana sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Lei stessa scrive su Instagram, sotto a diversi suoi scatti, di stare vivendo in un racconto favoloso. Un racconto che lei chiama “vita”. La modella sudamericana in effetti è bella come una principessa delle fiabe. Una Biancaneve moderna, per fortuna senza strega malefica e mela avvelenata. Accanto a lei c’è solo il suo bel principe azzurro. E la domanda incessante dei fans, tra un complimento e l’altro, è scontata: “A quando il matrimonio?”. Una evoluzione bellissima, dopo qualche maretta vissuta nel corso della scorsa estate.

