Allerta Coronavirus, in Italia 1,2 milioni di casi di contagio: altri 504 morti nelle ultime 24 ore, boom di guariti.

Ancora un lieve calo dei casi di contagio da Coronavirus oggi in Italia, ma contestualmente anche oggi si registrano meno tamponi effettuati. Il dato odierno parla di 27.354 nuovi contagi con 152mila tamponi e altri 504 morti, l’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è di circa il 18%.

Sono 489 i ricoveri in più nelle ultime 24 ore, mentre si mantiene abbastanza stabile il dato dei ricoveri più gravi ovvero quelli in terapia intensiva. Infatti, nelle ultime 24 ore sono 70 le persone ricoverate in più in terapia intensiva, per un totale di 3.492 nuovi ricoveri. Ancora una volta, il 90% dei pazienti risultati positivi nelle ultime ore è in isolamento domiciliare.

Dati Coronavirus Italia oggi 16 novembre

Nelle ultime ore, è stato superato il numero di 1,2 milioni di pazienti che nel nostro Paese hanno contratto il Coronavirus dall’inizio della pandemia. Si tratta di coloro che sono risultati positivi al tampone e la cifra dovrebbe essere molto più elevata, se si pensa che ancora oggi si parla dei primi contagi nel nostro Paese che si sarebbero avuti addirittura nel mese di settembre 2019.

Oggi abbiamo un dato importante per quanto concerne i guariti: sono infatti oltre 20mila, una delle cifre più alte di sempre dall’inizio dell’emergenza. Il maggior numero di pazienti trovati positivi nelle ultime 24 ore è sempre in Lombardia, con 4.128 nuovi casi di contagio. Supera quota 4mila casi anche la Campania, mentre sono 3.476 i positivi in Piemonte. Anche oggi sopra i 2mila contagi ci sono Emilia Romagna, Lazio e Toscana.