Amici 2020, chi è Evandro: il vero nome è Carlo Ciaccia

Evandro è uno dei nuovi concorrenti della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Vediamo chi è il cantautore di 19 anni.

Sabato 14 novembre è iniziato “Amici” di Maria De Filippi, giunto ormai alla sua ventesima edizione. Tra i concorrenti che sperano di conquistare un banco nella prestigiosa scuola c’è anche Evandro, un cantautore giovanissimo.

Evandro è il nome d’arte di Carlo Evandro Ciaccia, un cantautore di 19 anni nato a Beirut. E’ stato presentato da Maria De Filippi così: “Suona la chitarra da quando ha 9 anni, ha iniziato a scrivere durante il suo anno scolastico in Inghilterra. Alla domanda “Sei fidanzato?” risponde “Sì, tantissimo ma mai troppo”. Era in generale, il piccione è il mio animale guida perché riesce a guardare i campi elettromagnetici, è usato da anni come messaggero ma nessuno se lo fila. Dice di non sopportare quando lo sottovalutano ma, dice, la presunzione deve essere però controbilanciato dal talento“.

Chi è Evando, concorrente di Amici 2020

L’esibizione di un pezzo inedito di Evandro non ha conquistato Anna Pettinelli, che ritiene di “aver già sentito mille volte questa canzone“. Per la cantante Arisa, new entry tra i professori di canto, il ragazzo non è ancora pronto ad entrare nella scuola di “Amici“: “Non posso darti un banco ma ti faccio i miei complimenti“. Chi gli ha assegnato un banco è stato Rudy Zerbi, che lo ha trovato innovativo ed ha detto di volerlo conoscere ancora di più.

Il daytime di “Amici 20” quest’anno va in diretta su Italia 1, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19. Nella puntata in onda oggi si assisterà alla formazione completa tra i concorrenti che comporranno la classe 2020.