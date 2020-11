Carolyn Smith ringrazia i fan per gli auguri dall’ospedale: “Non vorrei essere qui…”

Carolyn Smith ha ringraziato, dalla stanza d’ospedale in cui si trova, i tantissimi fan che in queste ore le hanno fatto gli auguri.

Questo 16 novembre 2020 per Carolyn Smith è un giorno speciale. Proprio oggi, infatti, la giudice di Ballando con le stelle compie 60 anni. Un traguardo importante da festeggiare con la famiglia e con gli amici più cari. Sin dalle prime ore di questa mattina i fan hanno riempito le sue pagine social di auguri e le augurano di passare una bella giornata.

Malauguratamente la giornata di oggi è cominciata con un obbligo non esattamente piacevole. Carolyn, infatti, si è dovuta recare in ospedale per lo “Spa Day“, ovvero il giorno di trattamento chemioterapico: “Sono già le dieci – dice la coreografa in un video ringraziamento – e devo già dirvi grazie per tutti i messaggi di auguri che ho ricevuto. Come sapete, però, oggi è il mio Spa Day e sto attendendo di fare il mio trattamento. Appena finito il mio autista Battista mi porterà a casa. Voglio fare una cena in famiglia. Con Ester, la mia famiglia, i miei cani, tutti insieme”.

Carolyn Smith: “Il miglior modo di passare il compleanno è con una cena in famiglia”

Nella parte finale del video Carolyn spiega che il suo desiderio più grande è quello di poter giungere in tempo a casa per cenare con i suoi cari e aggiunge: “E’ sicuramente il miglior modo di festeggiare il compleanno, non certo qui in ospedale… ma mi fa bene e mi serve, bye”. Insomma il giudice di Ballando continua le sue cure contro il cancro nella speranza di poter superare una volta per tutte la malattia. Chissà che questo suo desiderio non si possa realizzare proprio oggi che compie 60 anni.