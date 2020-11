Nella Manovra 2021, il governo ha confermato il bonus Pos per le spese con carta, esplicitando che il cashback sarà esentasse.

A partire dal prossimo dicembre partirà il Bonus Pos, una misurate tesa ad incentivare i consumi, ma soprattutto gli acquisti con carta di credito per aumentare la tracciabilità delle spese compiute dagli italiani. Si tratta insomma di una misura volta a premiare quegli italiani che permettono all’economica di girare e che affrontano le proprie spese in maniera trasparente. L’idea del Bonus Pos, unita alla lotteria degli scontrini e alla diminuzione della somma di contante che è possibile utilizzare per un singolo acquisto, sono tese alla lotta dell’evasione fiscale.

Sappiamo già da qualche mese che i primi 100.000 italiani per numero di transazioni con il pos saranno premiati con un bonus di 1.500 euro. Nel calcolo dei beneficiari del bonus non verrà considerata la cifra spesa in totale, ma il numero di transazioni effettuate tramite carta. Questo è stato deciso in considerazione del fatto che qualcuno con maggiore disponibilità economica avrebbe potuto compiere pochi grandi acquisti ed accedere al bonus. Inoltre in questo modo si incentiva gli italiani ad utilizzare un metodo di pagamento tracciabile anche per le spese minori, come il caffè, il pane o una pizza da asporto.

Bonus Pos: il cashback sarà esentasse

Una novità importante sul Bonus Pos è trapelata in queste ore dalla bozza della manovra 2021. Non solo la Legge di Bilancio prevedrà la conferma della misura, ma viene specificato che il – il premio per coloro che utilizzano maggiormente la carta – non sarà conteggiabile per la successiva dichiarazione dei redditi. Insomma il Bonus Pos sarà esentasse e non verrà conteggiato nell’Isee o nell’F24 degli italiani. Una notizia probabilmente scontata, ma gradita da tutti coloro che pensano di poter usufruire del bonus.