Stasera in tv, Non è l’Arena: le anticipazioni di domenica 15 novembre. Andrà in onda su La7 questa sera, in prima serata, una nuova puntata del programma di approfondimento sull’attualità e la politica nel nostro Paese.





La trasmissione condotta, come ogni domenica, da Massimo Giletti, mostrerà ai telespettatori le inchieste e i dibattiti sui fatti e i temi di maggiore attualità nel nostro Paese. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di questa sera, in onda su La7 in prima serata.

Leggi anche –> Massimo Giletti, l’addio straziante al padre morto a gennaio a “Non è l’Arena”

Potrebbe interessarti anche –> Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce mafiose – VIDEO

Leggi anche –> Massimo Giletti: “Fazio fa intrattenimento, la D’urso? Una stacanovista”

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutte le anticipazioni della puntata del 15 novembre

Tra gli argomenti di cui si tornerà a parlare, nel corso della puntata di questa sera, ci sarà quello della emergenza epidemiologica vissuta dal nostro Paese. Si discuterà in particolare della disastrosa condizione nella quale versa la sanità nella regione Calabria. Si tornerà a discutere inoltre della situazione della Campania e delle polemiche sorte successivamente all’inserimento della regione nella zona rossa. Senza dimenticare di approfondire il tema delle accuse che il governatore De Luca ha recentemente rivolto al Governo.

Per affrontare i temi trattati nel corso della serata, dibatteranno in studio Alessandro Cecchi Paone, Gianluigi Paragone, Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri, Jessica Cosenza, Gaetano Pecoraro, Massimo Scura e Lino Polimeni.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nel corso della serata gli spettatori potranno assistere all’intervista faccia a faccia tra Massimo Giletti e il leader della Lega Matteo Salvini, con il quale si discuterà dell’emergenza sanitaria e dell’impatto economico, sociale e sanitario che questa sta avendo e avrà nei prossimi mesi sul nostro Paese. Interverranno nel dibattito su questi temi anche Tommaso Labate e Franco Bechis.

Verrà intervistato inoltre Fabrizio Corona, che presenterà “Come ho inventato l’Italia”. Con lui si parlerà delle polemiche suscitate dalla pubblicazione del suo libro. Interverranno sul tema, in studio e tramite collegamento, Asia Argento, Elisabetta Sgarbi, Moni Ovadia e Stefania Andreoli.