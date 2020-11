Veera Kinnunen confessa: “Di nuovo innamorata, ora sono felice”

La ballerina di Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen, ha raccontato come ha ritrovato nuovamente la serenità ed ha parlato delle sue storie d’amore.

La ballerina svedese Veera Kinnunen, conosciuta principalmente per la sua partecipazione al talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“, si è raccontata in una recente intervista. L’artista ha spiegato al settimanale DiPiù come ha ritrovato il sorriso.

LEGGI ANCHE -> Paolo Conticini e Veera Kinnunen: “Faremo un ballo più a nudo”

LEGGI ANCHE -> Paolo Conticini, il rapporto speciale con Veera Kinnunen

Veera Kinnunen ha raccontato come la sua nuova serenità arrivi dopo un periodo molto difficile, in seguito ad una delusione d’amore: “Con il mio ex Stefano Oradei, dopo i dissapori della separazione, c’è un rapporto tranquillo e di stima. E poi quest’anno a Ballando con le Stelle sto allenando uno degli allievi migliori che potessero capitarmi, Paolo Conticini, e non potrei essere più soddisfatta“. La maestra di ballo svedese ha avuto una relazione decennale con il suo collega Stefano Oradei, quest’anno maestro di Barbara Bouchet, che è finita in una serie di pettegolezzi. Nella scorsa edizione di “Ballando”, invece, si innamorò del suo allievo, l’ex calciatore Dani Osvaldo.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, Paolo Conticini rivela: “Mi è preso un colpo”

Veera Kinnunen, l’amore con Dani Osvaldo e Stefano Oradei

Finita la relazione con Dani Osvaldo, Veera Kinnunen si è ritrovata ad affrontare nuovamente il suo ex a “Ballando con le Stelle“: “Stefano e io abbiamo ballato insieme come coppia di ballerini professionisti per diversi anni, dal 2008 al 2012. Stefano e io ci siamo amati per più di dieci anni, è vero, ma ora ciò che ci lega è la stima reciproca“. Poi ha aggiunto: “La nostra relazione è finita, ma non si affievolirà mai il rispetto che proviamo l’uno per l’altra. Ora però guardo avanti, ora nella mia vita c’è soprattutto Veera“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Oggi, la ballerina e maestra di Paolo Conticini, ammette di essere nuovamente felice e si vocifera che sia di nuovo innamorata. “Posso dire che sono felice, che ho voltato pagina, e che non è vero che sia a pezzi per la fine della mia precedente storia. Credo si veda anche sul palco, mi piace tantissimo il mio ruolo quest’anno, mi sento rinata. Forse questa è l’edizione in cui ho dato di più, come insegnante e come donna“.