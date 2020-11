Tampone negativo per entrare in Spagna: come funziona?

Il formulario da compilare

I contagi in Spagna continuano a salire

Quali sono i paesi europei ad alto rischio?

La Spagna è da sempre. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, in tanti hanno scelto la Penisola Iberica per passare le proprie vacanze al mare all’insegna del relax e buon cibo. Dal 22 giugno 2020 è possibile viaggiare in Spagna senza restrizioni . Dal giorno 23 novembre, invece, chiunque voglia accedere al paese è obbligato a sottoporsi al tampone 72 ore prima del viaggio.La Spagna,, finora non ha mai richiesto il tampone negativo per entrare nel paese. Secondo il quotidiano spagnolo El Pais, dal giorno, tutti i viaggiatori internazionali provenienti dai paesi ad alto rischio, saranno obbligati a presentare negli aeroporti spagnoli l’esito negativo del tampone.Tutti i viaggiatori provenienti dai paesi a rischio dovranno compilare ilprima del loro viaggio in Spagna. È possibile accedere al formulario attraverso la pagina Spain Travel Health o la app Spain Travel Health-SPTH. Una volta compilato correttamente il modulo, i passeggeri otterrano un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o stampato) al proprio arrivo in Spagna. Nel caso in cui il tampone fosse positivo, i viaggiatori non potranno entrare nel paese, senza alcuna eccezione. Inoltre, se il viaggiatore non porta con sé il risultato del tampone, potrebbe essere sanzionato e sottoposto a un test antigenico rapido all’aeroporto di destinazione.La Spagna ha aggiunto 356 nuovi decessi nell’ultimo giorno, superando leI positivi di oggi sono circa 19.511, per un totale di 1.437.220 contagi, con un’incidenza cumulativa di 504 casi per 100.000 abitanti. Le comunità spagnole continuano ad adottare misure restrittive. A Burgos è stato chiesto alla popolazione di confinarsi e sono proibite le riunioni di più di tre non abitanti. La Catalogna prolunga la chiusura dei bar e ristoranti fino al 23 novembre. Nella Comunità di Madrid, invece, la situazione sembra migliorare rispetto al resto del paese.Il centro europeo per il controllo delle malattie (CEPCM), ha creato una mappa in cui sono segnalati tutti i paesi europei a rischio.Secondo il loro ultimo rapporto del 5 novembre,, ad eccezione di. Suddetti paesi, quindi, saranno gliall’arrivo in Spagna. Secondo gli indicatori dell’organizzazione,e il tasso di positività del test è inferiore al 4%.ma il tasso di positività del test è pari o superiore al 4% o, se il tasso di notifica a 14 giorni, è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%.o più e il tasso di positività del test è del 4% o più o se il tasso di notifica a 14 giorni è superiore a 150 casi per 100.000. I paesi per i quali le informazioni sono insufficienti o se la percentuale di test è inferiore a 300 casi ogni 100.000Per i Paesi terzi, invece,, integrata con le capacità attuate come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.

Dalla nostra inviata in Spagna Lucia Schettino