Avrebbe potuto rischiare lo stop il Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha il Coronavirus: ora la conferma dell’influencer.

L’ingresso dei tre nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip, previsto per la serata di lunedì 26 ottobre, è saltato. Non erano stati dati molti dettagli, per cui si è pensato a una sorta di “ripensamento” per accorciare i tempi del reality show, proprio per l’aumento dei contagi da Coronavirus in Italia.

Era già accaduto nella scorsa primavera, per cui era possibile che il mancato ingresso fosse legato a questo. Nelle scorse ore, il sito Giornalettismo aveva invece lanciato la notizia circa una sospetta positività tra coloro che sarebbero dovuti entrare nella casa. Aveva anche spiegato che la positiva al Coronavirus era l’influencer Selvaggia Roma.

L’ammissione di Selvaggia Roma: “Sono io ad avere il Coronavirus”

La quale per tutta risposta aveva negato e anche esplicato il suo pensiero: “L’invidia è quel sentimento che nasce nei miserabili nell’esatto momento in cui assumono la consapevolezza di essere dei falliti… E comunque attenzione che da una recente statistica si è appreso che si muore più di invidia che di Covid”. I suoi concetti erano accompagnati dall’hashtag #stobene.

Di fronte alle voci insistenti, l’influencer ha poco dopo fatto marcia indietro, ammettendo in un video sulle Stories di Instagram: “È venuta l’ora di fare chiarezza, sono io quella positiva al Covid. Mi voglio scusare innanzitutto con la giornalista dell’Adnkronos per aver negato di averlo, ma sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista. Ho una carica virale molto bassa e sto benissimo e voglio rassicurare tutti sul fatto che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. Mi hanno detto che la mia entrata al GF VIP è stata solo rinviata ma non annullata”.