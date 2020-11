Samuele Bersani, 7 anni di silenzio: cosa è successo al cantante

Il ritorno di Samuele Bersani con un nuovo album, 7 anni di silenzio e assenza: cosa è successo al cantante.

50 anni compiuti, Samuele Bersani è un cantautore italiano tra i più noti e apprezzati per la sua raffinatezza, il suo equilibrio e la sua intelligenza: di recente ha pubblicato un nuovo disco dopo sette lunghi anni di silenzio. Il titolo è “Cinema Samuele” e i suoi fan lo hanno accolto davvero con molto interesse.

Tante sono le domande che però i fan del cantante si sono fatti su questo suo lungo silenzio e i dubbi sono stati sciolti proprio dal diretto interessato, che in alcune interviste non ha negato di aver attraversato da un punto di vista soprattutto sentimentale un periodo per nulla facile e felice.

Perché Samuele Bersani non ha pubblicato dischi per sette anni

Intervistato da ‘Le Iene’, ha spiegato che se oggi avesse vent’anni non parteciperebbe a un talent show per questioni caratteriali, aggiungendo anche che non ama particolarmente la musica trap. Nel corso dell’intervista, ha spiegato di non essere fidanzato: “Ma sono innamorato”. Non nega di voler avere figli e sottolinea che non vorrebbe averli troppo in là con gli anni. Di fronte alla domanda sull’uso di psicofarmaci, sostiene di aver preso lo Xanax e ammette di soffrire di attacchi di panico.

“La depressione ce l’ho da quando avevo 17 anni”, ha sottolineato ancora Samuele Bersani, spiegando che “va e viene, viene e va”. Nessuna domanda sull’assenza dalle scene durata sette anni, ma in un’altra intervista, stavolta al Corriere della Sera, lo stesso cantautore non si era tirato indietro e aveva sottolineato: “Ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito. Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”.