Patrice Evra fidanzata | lei è molto più giovane | l’ex moglie lo insulta FOTO

Patrice Evra fidanzata, lui lascia la moglie per mettersi con una ragazza molto più giovane. La storia è nata quando era ancora sposato.

È finita male tra Patrice Evra e la sua ormai ex moglie, Sandra. L’ex difensore di Manchester United, Juventus ed Olympique Marsiglia l’ha lasciata per una donna molto più giovane.

Si tratta di Margaux Alexandra, una modella di nazionalità olandese di 25 anni. E tutto questo nonostante lui e Sandra abbiano due figli, Lenny e Moana. La ex coniuge non riserva certo belle parole nei confronti del 39enne ex calciatore, definendolo “un vero topo di fogna”. Affermazioni pesanti, giunte dopo che Evra ha dichiarato tutto il suo amore nei confronti della fidanzata. “Stiamo insieme da un anno e voglio che tutto il mondo sappia di quanto mi sono innamorato di te. Ora non posso fare a meno di te e quando non ci sei mi manchi. Voglio sposare te, come già ti ho detto dopo 3 mesi che ci siamo conosciuti”. Questo è quanto Evra ha riportato rivolgendosi alla sua attuale fidanzata.

Patrice Evra fidanzata, lui vuole sposare la ragazza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margaux Alexandra (@margauxalexandra)

La crisi con Sandra è sorta invece dopo lo scorso Natale, quando lui se n’è andato di casa per stabilirsi in un’altra abitazione di sua proprietà, in Inghilterra. Proprio in quel periodo Patrice ha incontrato Margaux e con lei ha vissuto il lockdown in primavera, che al pari dell’Italia ha costretto i residenti in Gran Bretagna a restare a casa. Questa relazione è nata quando lui era ancora sposato con Sandra, andando avanti per mesi. Tra l’altro Evra ha avuto anche una ulteriore relazione extraconiugale, che l’ha portato ad avere due figli da Gabriella Birley, una donna conosciuta negli Stati Uniti in occasione di un viaggio a Las Vegas. Si è chiuso nel peggiore dei modi dunque un matrimonio che aveva legato l’ex giocatore a Sandra per ben 25 anni.

