Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze annullate per la seconda volta

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di annullare ancora le loro nozze. Scopriamo il perché di questa scelta.

Il matrimonio era previsto per dicembre, ma i due hanno deciso di cambiare la data. Anche loro, come molte altre coppie italiane devono sottostare alle restrizioni imposte dal Covid. Non è la prima volta che le nozze vengono posticipate. Prima era marzo, poi dicembre. Ora non si sa quando sarà la prossima data.

Ormai sembra essere diventata un’impresa impossibile. Se le nozze si fossero svolte a marzo, come da programma iniziale, la Palmas sarebbe arrivata sull’altare ancora con il pancione. Sfortunatamente, anche in quel caso si è dovuta rinviare la cerimonia a causa del lockdown. L’unica nota positiva dello slittamento a dicembre sarebbe stata la partecipazione della neonata Mia. Purtroppo la cerimonia è saltata di nuovo.

Giorgia Palmas e Filippo Maginini, un matrimonio impossibile

Per l’ennesima volta la pandemia e l’emergenza sanitaria si sono scontrare con i piani della coppia. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno comunicato la loro decisione mentre erano ospiti a Verissimo. “Il matrimonio ci sarà quando si potrà, ma ci tengo a metterle la fede al dito”, ha dichiarato Magnini. Tutti e due si dicono comunque sereni e nel frattempo si prendono cura di Mia, nata il 25 settembre. La coppia non vuole celebrare le nozze solo tra pochi intimi perché vogliono che sia una vera festa.

“Adesso potremmo farlo solo con i testimoni, e con i genitori e le bambine lontano, non ce la sentiamo di celebrarlo, lo slitteremo. Adesso, anche per noi come per tutti, la priorità è la salute”, hanno detto i due a Verissimo. La famiglia sembra vivere in serenità e l’arrivo di Mia è stato accolto con gioia anche da Sofia, la prima figlia della Palmas avuta dalla relazione con Davide Bombardini. Anche i social mostrano l’amore molto forte che lega tutti i membri della famiglia. La Palmas e Magnini sono sempre più innamorati.

