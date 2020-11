Decine di persone sono state prese in ostaggio negli uffici della compagnia Ubisoft, notissima label nell’industria del gaming a Montreal.

Come riportato dal Journal Montreal, il giornale più importante di Montreal, la seconda città più popolosa del Canada dopo Toronto, questo venerdì dodici persone sono state tratte in ostaggio presso gli uffici della Ubisoft, azienda molto nota nel campo dello sviluppo dei videogiochi e software informatici.

Leggi anche–> Sparatoria USA | scontro polizia rapinatore causa la morte degli ostaggi

Dodici dipendenti in ostaggio a Montreal

Il Journal di Montreal ha riportato la notizia di venerdì: dodici persone sono state tratte in ostaggio negli uffici della Ubisoft, notissima azienda nel campo dello sviluppo videogiochi e non solo. Come scritto nel giornale, quotidiano della seconda città più popolosa di Canada, circa una dozzina di persone, dipendenti dell’azienza di sviluppo software, sono rimaste intrappolate negli uffici dell’azienda. Fortunatamente altre sono riuscite a scappate o a rifugiarsi in zone sicure del palazzo.

Leggi anche–> Uomo tiene una donna in ostaggio, la polizia sta negoziando il rilascio

Qualcuno è stato fortunatamente in grado di scappare velocemente dall’edificio e mettersi in salvo, tuttavia non tutti sono riusciti ad uscire. Alcuni dipedenti si sono salvati scappando nelle zone vicino al terrazzo o oltre le porte antincendio presenti nell’edificio della nota azienda di sviluppo software. Come hanno raccontato i dipendenti supersititi, che sono riusciti fortunatamente ad uscire dagli uffici della Ubisoft, molti altri dipendenti meno fortunati dei loro colleghi sono rimasti ancora adesso intrappolati dentro e si sono barricati nella sala conferenze.

Leggi anche–> Milano, rapina in banca in corso: dipendenti in ostaggio

Le forze dell’ordine canadesi sono arrivate sul posto e le operazioni di salvataggio degli ostaggi rimasti sono ancora adesso in corso, così come le indagini riguardo al colpevole o ai colpevoli del rapimento e degli ostaggi.