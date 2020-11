GF Vip, Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra: è di nuovo scontro

Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra al centro di un acceso scontro riguardo al comportamento dell’attore nei confronti di Dayane Mello.

Non si fermano le polemiche tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra e lo scontro tra i due si fa acceso. In particolare la lite tra l’influencer e l’attore verte sull’atteggiamento di quest’ultimo riguardo alla questione Dayane Mello.

Leggi anche–> GF Vip, Tommaso Zorzi contro Massimiliano Morra: “sei pazzo?”

Gli animi sembrano non raffreddarsi ancora.

Zorzi deluso dal voltafaccia di Morra

Tommaso Zorzi, sfogandosi con Stefania Orlando, si è detto deluso dall’atteggiamento di Massimilano Morra riguardo alla questione Dayane Mello. L’influencer e l’attore, qualche giorno fa, si erano confrontati sul comportamento della bellissima modella brasiliana e sul suo rapporto con Adua Del Vesco.

Leggi anche–> GF Vip, Massimiliano Morra gay? Resa dei conti con Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi

Secondo Tommaso, infatti, la Mello sta strumentalizzando il suo rapporto con Adua per ottenere visibilità. Se inizialmente Massimilano Morra si è detto d’accordo con i commenti di Tommaso sulla modella e ha preso le parti del famoso influencer, durante la diretta di Alfonso Signorini, la situazione è cambiata.

Leggi anche–> GF Vip, ancora una bestemmia: Tommaso Zorzi al centro della bufera – VIDEO

Morra ha infatti cambiato totalmente idea riguardo alla situazione durante la serata del Grande Fratello Vip in diretta dagli studi di Canale5 con Alfonso Signorini, difendendo la Mello a spada tratta e voltando la faccia a Zorzi inaspettatamente. L’influencer si è così detto deluso da questo voltafaccia improvviso e ha additato Morra come “folle”: “Ma sei folle? Eri con noi e dicevi che avevamo ragione e che la pensavi come noi”. L’attore si è difeso dicendo a Tommaso di aver cambiato idea e di voler dare ragione alla Mello per il quieto vivere.

Zorzi pare infatti sia molto arrabbiato e deluso per il fatto che Massimiliano sembra non riuscire a tenere una posizione precisa e ha espresso tutto il suo disagio: “Non puoi non tenere una posizione. Mi sento male non ho parole, mi cadono le braccia con te che fai questi ragionamenti“.