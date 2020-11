Niente pace per i concorrenti del GF vip. A quanto pare nuove bufere arrivano dall’interno della Casa, e stavolta riguardano Tommaso Zorzi.

Ancora fulmini e tempeste all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti di questa edizione sembrerebbero non concedersi un attimo di tregua tra squalifiche, liti, tensioni, e contrasti. Questa volta, al centro della bufera pare ci sia di nuovo l’influencer Tommaso Zorzi. Secondo le accuse, provenienti ovviamente dal web, l’uomo avrebbe bestemmiato. Sarà vero?

Leggi anche->GF Vip, Tommaso Zorzi contro Massimiliano Morra: “sei pazzo?”

È accaduto tutto durante la diretta del reality. All’interno della casa più spiata d’Italia, pare proprio che l’influencer abbia pronunciato una frase, non molto chiara a dirla tutta, alquanto ambigua. Sul web, in particolare sul social Twitter, è scoppiata subito la polemica, dal momento in cui è stata interpretata da molti utenti come una bestemmia.

Leggi anche->Dayane Mello e Adua Del Vesco: Tommaso Zorzi si mette in mezzo

Durante l’edizione di quest’anno è già accaduto che un concorrente venisse squalificato a causa di una bestemmia. È il caso di Denis Dosio, il quale ancora oggi continua a ribadire che la frase uscita dalla sua bocca sia stata interpretata in modo completamente sbagliato. La stessa sorte potrebbe capitare al concorrente Zorzi? Che cosa dirà in merito Alfonso Signorini?

Leggi anche->Tommaso Zorzi, il messaggio sconvolgente della mamma

Proprio così, adesso sono tutti curiosi di sapere quali saranno le reazioni di Tommaso, il diretto interessato, e di Signorini. Il concorrente confermerà le interpretazioni maliziose o chiarirà il malinteso? Certo è che, al momento, la scottante questione sta lasciando tutti i telespettatori più accaniti completamente sulle spine.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Non è Pierpaolo #gfvip pic.twitter.com/4qhtL7IRAQ — M A R T I N A (@Tati917) November 10, 2020

Tommaso Zorzi ha bestemmiato? I social si dividono

L’eclatante polemica ha avuto inizio sui social, in particolare su Twitter. È proprio lì che i telespettatori si stanno schierando contro e a favore di Tommaso Zorzi. Il pubblico appare diviso completamente a metà: molti utenti affermano che la frase pronunciata dall’influencer sia a tutti gli effetti una bestemmia, e altri smentiscono il fatto. “Ragazzi, tranquilli…” ha scritto un fan in difesa del concorrente. “Tommaso dice in inglese ‘I have a camel toe’ che tradotto vorrebbe dire che sta indossando delle mutante troppo strette”.