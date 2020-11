GF Vip, Andrea Zelletta si confessa: “Gravi difficoltà economiche”

Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello VIP, si è confessato e ha raccontato del suo difficile passato a Massimiliano Morra.

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 2020 più timidi e riservati, tanto da essersi guadagnato l’appellativo di “comodino” da Franceska Pepe.

Finalmente, parlando con Massimiliano Morra, si è aperto e ha confessato il suo difficile passato.

Zelletta sul sul passato: “Non avevo un euro in tasca”

Durante una chiacchierata con Massimiliano Morra, che di recente è uscito dai riflettori del GF VIP 2020 dopo la questione con Rosalinda, Andrea “comodino” Zelletta si è finalmente lasciato andare. L’ex tronista, infatti, ha confessato alcune cose sul suo difficile passato, vincendo la timidezza e la riservatezza che lo contraddistinguono e raccontando a Morra di quando “non aveva un euro in tasca”. Zelletta ha espresso anche tutta la difficoltà nel tentare di non chiedere soldi ai suoi genitori, che avrebbe significato per lui uan grossa umiliazione e sconfitta.

“Ho vissuto dei momenti che tu non hai idea. Ci sono stati momenti in cui non avevo veramente un euro in tasca. Mi sono ritrovato in alcuni periodi a chiedevo 30 euro alla signora con cui vivevo, per fare la spesa, per prendere da mangiare. Andare dai miei genitori non volevo, era una sconfitta per me” così Andrea ha raccontato le difficoltà del suo passato, prima del successo, avvenuto con la partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi, come tronista. Andrea è riuscito ad aprirsi con Massimiliano Morra dopo la frase dell’attore che ricordava che “siamo frutto delle nostre esprienze passate“.

Massimiliano Morra ha invitato il ragazzo a guardare al suo passato con gratitutine e ottimismo, consigliandogli di essere estremamente grato per quello che è riuscito a costruire grazie alla volontà e al non perdersi d’animo.