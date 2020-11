GF Vip, Andrea Zelletta rivelazione: “Mi ha scritto bastardo”

Andrea Zelletta svela dei retroscena shock nella Casa del Grande Fratello, riguardo la sua esperienza come tronista di Uomini e Donne.

In una conversazione con Enoc, Adua Del Vesco e Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, discusso concorrente del Grande Fratello VIP, ha ricordato il suo passato come tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. In particolare il gieffino ha svelato un retroscena shock.

Guerra contro Zelletta per entrare al GF VIP

Andrea Zelletta, raccontando la sua esperienza come tronista nel programma di Maria De Filippi, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata Natalia Paragoni, ha svelato degli interessanti retroscena: fino all’ultimo minuto non si sapeva chi, tra i concorrenti di Uomini e Donne, sarebbe entrato al Grande Fratello VIP e nel momento in cui è stato scelto Zelletta, gli altri si sono scatenati. In particolare Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, Giordano Mazzocchi, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi si sarebbero tirati i capelli fino alla fine, pur di entrare nella Casa del GF e avrebbero avuto reazioni di rabbia e invidia nei confronti di Zelletta, per essere stato scelto.

“Lui è una furia e mi ha scritto prima di entrare: ‘Bast**do auguri e complimenti, hanno preso te e me no’…” così Andrea ha raccontando il comportamento di Lorenzo Riccardi quando ha saputo di non essere entrato nella casa più spiata d’Italia.

Il gieffino ha in seguito raccontato agli altri inquilini della Casa tutte le difficoltà che comporta sedere sul trono di Uomini e Donne, la timidezza, i primi passi con Natalia: “Io le prime puntate non spiccicavo parola e me la facevo addosso. Non avevo mai salivazione, prendevo sempre delle mentine per l’alito. Il mio problema è a partire…”. Andrea ha poi svelato che già dalla prima esterna con Natalia Paragoni, aveva sentito qualcosa e sapeva che gli era piaciuta parecchio.