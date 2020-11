Elisa Isoardi, l’annuncio su Instagram insieme a Raimondo Todaro

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno dato un annuncio a tutti i loro fan a poche ore di distanza dall’inizio di Ballando con le stelle.

Tra i protagonisti della puntata di domani sera di ‘Ballando con le stelle‘ ci saranno anche Raimondo Todaro e Elisa Isoardi. La coppia ha avuto decisamente sfortuna in questa edizione del programma: prima il ballerino si è sentito male ed è dovuto stare a riposo per qualche settimana, quindi Elisa si è fatta male alla caviglia ed hanno dovuto lasciare nuovamente la competizione.

Uno smacco per la coppia che nel corso di queste settimane ha sviluppato una bella amicizia ed una sintonia fuori dal comune. Il feeling tra i due è tale che in molti ritengono che tra loro ci sia di più di una semplice amicizia. Per fortuna Elisa si è ripresa e la coppia è potuta tornare a ballare davanti ai giudici. Settimana scorsa erano stati eliminati, ma poi sono stati ripescati, un’occasione che non si vogliono lasciare sfuggire per mostrare finalmente i risultati del duro lavoro.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, l’annuncio su Instagram fa eccitare i fan

Proprio in vista della puntata di sabato, Raimondo Todaro e la bella Isoardi hanno condiviso un annuncio con i propri fan. Il più carico dei due è sembrato senza dubbio il ballerino, che con una voce squillante e un espressione gioiosa ha annunciato il ripescaggio e avvisato i follower che domani dovranno tornare a votarli, spiegando loro anche come dovranno fare per offrire loro il supporto di cui hanno bisogno per andare in fondo alla competizione.