Elisa Isoardi non si arrende: “Avanti tutta, indietro non si torna”

Elisa Isoardi mantiene lo spirito positivo nonostante il ritiro da Ballando con le Stelle. Potrebbe essere ancora ripescata in gara.

Elisa Isoardi non si ferma mai. La bella conduttrice, nonostante l’infortunio subito alla caviglia, non si arrende e continua ad allenarsi e a provare insieme al maestro di ballo Raimondo Todaro, con il quale il feeling cresce sempre di più.

Elisa Isoardi è sempre pronta ad aggiornare i suoi followers, che crescono sempre di più e raggiungono quasi i 500 mila su Instagram. La conduttrice fa sapere attraverso i social che la sua caviglia sta guarendo grazie alla fisioterapia e al ghiaccio, che applica regolarmente la sera dopo lunghe ore di prove. Insieme al maestro di ballo Raimondo Todaro, i due hanno scelto di ritirarsi settimane fa dalla competizione di “Ballando con le Stelle” poiché, dopo la coreografia da sdraiati per far riposare Elisa e il “ballo in stampelle”, hanno ritenuto opportuno fermarsi finché l’infortunio non fosse guarito completamente. Ora, però, sembrano essere tornarti in sala prove con regolarità e, come detto anche dalla presentatrice, aspettano con trepidazione il sabato sera e sperano nel ripescaggio.

Elisa Isoardi, che succede con Raimondo Todaro?

Mentre l’attesa per il ripescaggio si fa sempre più vicina, Elisa Isoardi si mostra sempre più vicina al suo maestro di ballo di “Ballando con le Stelle“, Raimondo Todaro. I due fanno passeggiate notturne in motorino per ammirare Roma, provano tutto il giorno e si lasciano andare anche a massaggi sexy, come quello fatto da Elisa ad un sexy Raimondo senza maglietta, prontamente condiviso sui social.

Il mondo del web non aspetta altro se non la conferma da parte dei due della relazione. Già la psicologa Roberta Bruzzone aveva parlato dell’intesa strepitosa tra Elisa e Raimondo, ma ancora non c’è la certezza. Cosa staranno aspettando i due? Sono entrambi single, lei da quando ha finito la storia con Matteo Salvini, lui da quando non è più sposato con la ballerina di “Amici“, Francesca Tocca. Che finita l’esperienza a “Ballando” usciranno completamente allo scoperto? Al momento possiamo solo sperare e continuare a seguirli sui social.