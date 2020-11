Che fine ha fatto la professora di Sarabanda, cosa fa oggi

Personaggio iconico di Sarabanda, Antonietta Palladino – la Professora – da quasi 20 anni non appare in tv: cosa fa oggi?

A cavallo tra gli anni ’90 e i ’00, il quiz musicale Sarabanda è divenuto un fenomeno di culto. Ciò che rendeva peculiare la trasmissione condotta da Enrico Papi era l’abilità dei concorrenti nel riconoscere un brano musicale dalla prima nota. A contribuire al successo, però, è stata la peculiarità di alcuni protagonisti in particolare. Spesso, infatti, i campioni rimanevano in carica per diverse settimane, diventando delle mini celebrità.

Tra i personaggi più iconici del programma c’è stata sicuramente Antonella Palladino. Arrivata come concorrente nel 2000, Antonella era una giovane professoressa di Latino e Greco. La sua abilità nel riconoscere le canzoni era fenomenale, tanto che rimase in carica per ben 86 puntate, divenendo la concorrente più longeva del quiz show musicale. Tuttora è la seconda concorrente per record di permanenza, negli anni successivi è stata superata solo da Allegria.

Che fine ha fatto la professora di Sarabanda

Nonostante i quasi 3 mesi di permanenza, Antonella non riuscì mai a vincere il quiz finale che le avrebbe permesso di portare a casa il montepremi. Una disdetta, visto che durante il suo dominio il premio finale aveva superato il miliardo di lire. Ribattezzata da Enrico Papi “La professora” per via della sua professione e della sua abilità, Antonella venne eliminata da Erika il 13 novembre del 2000. Tornò in tv per partecipare ad alcune puntate speciali di Sarabanda e in quel periodo venne anche scelta per uno spot pubblicitario, ma dopo quel periodo di notorietà scomparve dal mondo della televisione.

Che fine ha fatto dunque la storia Professora? Dopo il periodo di notorietà televisiva, Antonella è tornata a svolgere la propria professione. Nata nel 1966 a Napoli, sin dai tempi universitari si trasferì a Roma, dove oggi vive ed insegna. In passato è stata insegnante di Latino e Greco al Liceo Ginnasio Immanuel Kant di Roma, adesso insegna al Liceo Ginnasio Augusto, sempre nella Capitale.