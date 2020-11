Che fine ha fatto Anbeta Toromani: era una famosa ballerina di Amici

Tra le ballerine più brave e amate di “Amici” di Maria De Filippi, che fine ha fatto oggi Anbeta Toromani?

Anbeta Toromani ha partecipato ad Amici di Maria de Filippi in una delle sue prime edizioni, in onda nella stagione televisiva 2002-2003, quando il programma era ancora sotto il nome di “Saranno Famosi“. Nonostante il secondo posto, Anbeta ha raggiunto un successo sicuramente maggiore di Giulia Ottonello, la vincitrice di quella stagione. Ma oggi che fine ha fatto?

Vita privata e carriera di Anbeta Toromani oggi

Anbeta è nata nel 1979 e ha origini albanesi. Dopo la sua partecipazione ad Amici, viene notata dal team del programma e dalla stessa Maria De Filippi, che le ha permesso di proseguire la sua carriera e il suo percorso artisticoa alla Mediaset. Anbeta è diventata così ballerina esperta e tutor per i nuovi allievi e allieve.

Leggi anche–> Maria De Filippi in lacrime durante la finale di Amici, cosa è successo

Tuttavia nel 2010 la ballerina ha avuto degli screzi con Maria De Filippi che hanno causato la rottura con la conduttrice e il programma stesso. La De Filippi, infatti, l’aveva ripresa più volte per non essersi comportata in modo corretto con alcuni studenti, con queste parole: “Chi, come me, ha a che fare con questo lavoro sa che ci sono livelli diversi da rispettare. I commenti deve farli a casa e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Ho rispetto per tutti i professionisti e per voi ballerini, ma ogni tanto vi lasciate andare a troppi commenti, specie tu Anbeta! E non fare l’étoile che prende e se ne va”.

Leggi anche–> Maria De Filippi, terribile lutto ad Amici: “Lidia se ne è andata”

Dopo l’allontanamento di Anbeta dalla scuola di Amici, tre anni dopo lo spiacevole accaduto, l’ex ballerina ha cambiato decisamente vita. Ad oggi la sua principale occupazione non è tanto la danza, quanto il teatro, come ha infatti dichiarato qualche anno fa: “Non rimpiango nulla degli anni trascorsi in tv, ma ormai il mio futuro è il teatro“.

Leggi anche–> Maria De Filippi sotto accusa dopo la puntata di Amici di ieri

Per quanto riguarda la vita privata, Anbeta Toromani è oggi legata all’attore Alessandro Macario, conosciuto al Teatro San Carlo di Napoli durantre le prove de “Il Lago dei Cigni” e di cui si è innamorata recitando insieme a lui in “Romeo e Giulietta”.