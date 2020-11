In una recente intervista Al Bano ha allontanato ancora una volta le voci sul matrimonio con Loredana Lecciso.

A breve Al Bano Carrisi tornerà in televisione come giudice di ‘The Voice Senior‘ accanto alla figlia Jasmine. Il programma, condotto da Antonella Clerici, si prefigge lo scopo di dare una possibilità di successo a quegli artisti che nel corso di una vita intera non sono riusciti a sfondare. Proprio il cantante di Cellino San Marco, intervistato dal settimanale ‘Vero’, ha rivelato che tra i concorrenti ci sono cantanti di indubbio talento.

Leggi anche ->Loredana Lecciso rompe il silenzio sulle nozze con Al Bano: “Ho deciso…”

Per quanto riguarda la decisione di accettare il ruolo di giudice nella trasmissione, Al Bano ha spiegato alla giornalista: “Mi sembrava un buon modo per restare vicino alla musica…”. Insomma un’opportunità lavorativa in questo periodo storico, che permette di rimanere nell’ambito musicale e al contempo di far conoscere la figlia Jasmine al grande pubblico, non poteva essere rifiutata.

Leggi anche ->The Voice Senior | critiche ad Al Bano | ‘Perché fa il giurato con sua figlia?’

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano: “Nozze con Loredana? Prima bisogna affrontare i problemi”

Nell’intervista gli viene chiesto un parere sul talento e sulla voce di Jasmine. Al Bano va molto fiero della figlia e ritiene che abbia le caratteristiche giuste per sfondare. Ciò nonostante non si nasconde e ammette: “Non ha una grande voce, ma secondo me ha talento e un ottimo senso ritmico”. Successivamente, però, ha precisato: “A lei non serve il bel canto, lei segue la musica dei suoi tempi. I rappisti e i trappisti…”. Per il cantante, dunque, la figlia ha tutte le carte in regola per diventare un’artista moderna.

Nel corso dell’intervista c’è stato tempo anche per il gossip. Sfruttando le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso a ‘Live non è la D’Urso’, dove la showgirl ha detto di essere sposata mentalmente con Al Bano, è stato chiesto un parere al cantante su queste dichiarazioni. L’artista pugliese ha chiarito nuovamente il suo punto di vista sulla questione matrimonio: “Stiamo insieme ormai da vent’anni, abbiamo avuto due figli…Nella vita bisogna affrontare prima i problemi e risolverli, come abbiamo saputo fare noi…”.