Emily Ratajkowski incinta | lo scatto ‘triplo’ che fa innamorare | FOTO

Fantastica Emily Ratajkowski incinta. La top model incanta anche con il pancino. Lei è in dolce attesa e la sua bellezza è ‘triplicata’.

La bellissima Emily Ratajkowski incinta sembra incantare ancora di più. Sul suo profilo personale Instagram, che conta la bellezza di 27 milioni di followers – in pratica il corrispettivo di una intera nazione – la 29enne top model statunitense ma nata in Gran Bretagna mostra ancora una volta tutta la perfezione che il suo fisico perfetto sa emanare. Il tutto abbellito da un evidente ‘pancino’. La foto di Emily Ratajkowski incinta è particolare. Infatti lei appare in tre versioni carpite sul set di uno shooting fotografico e messe insieme, con un sagace fotomontaggio.

Emily Ratajkowski incinta, i fans sono pazzi di lei

Il risultato è da triplo innamoramento per i fans. La stupenda modella aspetta un bel bimbo dall’uomo che è diventato suo marito nel 2018. Si tratta di Sebastian Bear-McClard. Anche incinta, Emily incanta, specialmente se indossa il bikini. Davvero fantastica. I suoi followers ed ammiratori l’hanno ricoperta di ‘mi piace’ e di messaggi pieni di entusiasmo. Ed ora aspettano solo il prossimo scatto super della Ratajkowski.

