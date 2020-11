Uno dei bomber più forti al mondo, lo riconoscete in foto?

Una foto davvero curiosa che ritrae un giovanissimo grande bomber d’Europa al completo: lo riconoscete in questo scatto da piccolo?

Uno scatto da giovanissimo. Una foto di tanti anni fa davvero curiosa e significativa per uno dei goleador europei più prolifici. Edin Dzeko è diventato il capitano e la bandiera della Roma dopo la sua esperienza al Wolfsburg e al Manchester City. Nell’immagine indossava incredibilmente la sciarpa giallorossa, un segno evidente del suo destino.

Uno dei bomber più forti al mondo, Dzeko si racconta

Lo stesso attaccante bosniaco si è raccontato in un documentario a Roma Studio premiato alla ‘Guirlande d’Honneur’ al 38° International FICTS Fest: “Mio padre giocava a calcio, andavo a vederlo e lì è nato il mio amore per il calci o. Da piccolo giocavo sempre davanti casa con i cugini, poi è iniziata la guerra e ci siamo dovuti spostare. Giocavamo in giardino, ma quando arrivava l’allarme mamma ci portava subito dentro casa”. Poi ha aggiunto “Avevo capito cosa stava succedendo, ma ero un bimbo, volevo continuare a giocare. Avevo paura per i miei genitori, che dovevano andare via. Infine siamo andati ad abitare verso il centro: in 35 metri quadrati eravamo in 15”.