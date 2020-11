Stasera in tv | Il sole a mezzanotte – Midnight Sun: cast, trama e trailer

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, film del 2018 diretto da Scott Speer è basato sull’omonimo film giapponese: cast, trama e trailer, oggi 11 novembre

Il film drammatico e romantico che ha come protagonisti, fra gli altri, Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger si rifà alla vita di un’adolescente affetta da una malattia chiamata xeroderma pigmentosum. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla pellicola che andrà in onda su Rai 2 alle ore 21.20.

Leggi anche —> Stasera in tv | All Together Now: giudici, ospiti e news, oggi 11 novembre

Trama

Una adolescente è estremamente sensibile alla luce solare a causa di una condizione genetica rara, chiamata Xeroderma pigmentoso. Durante il giorno la giovane rimane chiusa in casa con il padre e la sola compagnia della sua migliore amica. Durante la notte Katie però esce di casa per poter godere di qualche ora di libertà. Una notte mentre sta suonando in una stazione attrae l’attenzione di Charlie, il ragazzo per il quale lei ha avuto sempre un debole… Fra i due ragazzi nascerà una passione travolgente limitata da tante difficoltà eppure tanto forte da riuscire a superarle.

Il sole a mezzanotte, cast:

Bella Thorne (Katie Price);

Patrick Schwarzenegger (Charlie Reed);

Rob Riggle (Jack Price);

Quinn Shephard (Morgan);

Ken Tremblett (Mark);

Nicholas Coombe (Garver);

Tiera Skovbye (Zoe Carmichael);

Paul McGillion (Blake Jones);

Suleka Mathew (Dr. Paula Fleming);

Jenn Griffin (Barb);

Austin Obiajunwa (Owen);

Alex Pangburn (Wes).

Il sole a mezzanotte, trailer originale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI