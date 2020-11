Stasera in tv | All Together Now: giudici, ospiti e news, oggi 11 novembre

All Together Now Italia con la nuova edizione inizierà oggi, 11 novembre: tutte le anticipazioni, i giudici, gli ospiti e le novità sul talent show di Canale 5

Lo show musicale All Together Now condotto da Michelle Hunziker e dal presidente di giuria J-Ax torna in programmazione questa sera in tv con tantissime succulente news.

Il fortunato format ideato da Endemol ha saputo mantenere alta l’attenzione degli spettatori sino a questo momento… Cosa accadrà questa sera?

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul talent che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

All Together Now: giuria e altre news

Lo show di Canale 5 è ripartito con la terza edizione all’insegna dello svago, con l’obiettivo di portare i telespettatori lontano dalla pandemia e dalle conseguenza che questa ha generato, almeno per qualche ora.

Come dichiarato dalla stessa Michelle Hunziker il talent “si adatta a questo momento storico” e ne rispetta le regole, ma intende comunque donare allegria ai telespettatori. “Vi accarezzerà il cuore con delle bellissime storie dei nostri concorrenti, i quali avranno la possibilità di crescere di puntata in puntata. Saranno giudicati dai 100 esperti musicali del nostro Muro, ma avranno 4 cantanti storici della musica italiana che li stimoleranno a migliorare per poter realizzare il loro sogno.. cioè portarsi a casa i 50 mila euro del nostro game show musicale. Il tutto condito da molta emozione e partecipazione. Non vi resta che prepararvi il plate, le patatine sul divano e vi sorprenderete a cantare insieme a noi. E’ un programma della gente e per la gente!“, ha dichiarato la conduttrice.

Il numero dei concorrenti è diminuito, anche in modo da permettere al pubblico di potersi affezionare al proprio preferito… La sfida interna fra i giurati Francesco Renga e Anna Tatangelo ha generato poi non poco scompiglio nello studio di Canale 5. Rinominati ironicamente Cip e Ciop dalla conduttrice, sembra che i due non concordino minimamente quando si tratta di notare un talento. Come si evolverà la questione? Beh questo potremo scoprirlo solamente accendendo la tv, ma ciò che è certo è che i due artisti si daranno a vicenda filo da torcere anche stasera.

