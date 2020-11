Coronavirus 10 novembre: 35.098 nuovi contagi e 580 morti

Emergenza Coronavirus senza fine in Italia: oggi 10 novembre ci sono altri 35.098 nuovi contagi e 580 morti.

Preoccupano anche oggi i dati del contagio da Coronavirus in Italia: come sempre accade, nella giornata di lunedì, con un drastico calo dei tamponi nel weekend, si hanno numeri decisamente inferiori. Ieri infatti c’erano 25.271 nuovi contagi, 356 morti, 10.215 guariti e 2.849 ricoverati in terapia intensiva con meno di 150mila tamponi.

Oggi invece abbiamo 35.098 casi con 217mila tamponi e altri 580 morti. Le terapie intensive in più sono 122. Si va così verso quota 3mila, un numero che potrebbe essere superato già in queste ore. Boom di guariti, mai così tanti in 24 ore: sono 17.734 oggi. 590mila gli attualmente positivi, quasi un milione di malati totali censiti.

I dati del contagio da Coronavirus oggi 10 novembre

Se prendiamo come punto di riferimento i casi di una settimana fa, il 3 novembre sono stati oltre 28mila i casi di contagio registrati in 24 ore, questo vuol dire che saliamo di 7mila nuovi casi. Un terzo dei casi anche oggi sono in Lombardia: 10.955 con 129 decessi e 38 nuovi ricoveri in terapia intensiva. La Regione segna anche un numero altissimo di tamponi effettuati in 24 ore: 47.194, oltre 26mila in più rispetto a ieri, quando i dati erano stati decisamente più contenuti.

La seconda Regione per numero di contagi è oggi il Piemonte, con 3.659 nuovi casi, mentre al terzo posto c’è il Veneto con 2.763 nuovi contagi, una cinquantina in più di quelli registrati in Campania. Sopra i 2mila contagi anche Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, mentre si posizionano a quattro cifre Liguria, Sicilia e Puglia. Sul versante delle Regioni con meno casi, spicca il Molise: qui nelle ultime 24 ore sono solo 42 i nuovi contagiati. Salgono a quasi 360mila i casi diagnosticati con screening.