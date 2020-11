Antonella Clerici, la rivelazione: “Dopo i 50 anni ecco cosa mi è successo”

Nuovo appuntamento per Antonella Clerici, che sarà protagonista alla conduzione di The Voice senior, in programma a partire dal 27 novembre

Tutto pronto per il nuovo talent di Rai1, The voice Senior, che andrà in onda a partire dal prossimo 27 novembre. Così la conduttrice, Antonella Clerici, sarà pronta per una nuova avventura con gli over 60 che saranno valutati dai vari giudici, come Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e la figlia Jasmine. Ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e canzoni la Clerici ha rivelato: “È il secondo tempo della vita, io l’ho sperimentato dopo i 50 anni. Invece i partecipanti del talent ne hanno più di 60, questo è un momento in cui si ha la vera libertà”.

Antonella Clerici, la confessione sui giudici

Successivamente la stessa Clerici ha speso parole entusiasmanti nei confronti dei vari giudici di The voice senior: “Loredana è l’imprevedibilità, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi stupiranno con i loro dialoghi”. Poi su Clementino ha rivelato che “è un chiacchierone e Gigi D’Alessio il cuore napoletano”. Tutto pronto per un nuovo format musicale davvero entusiasmante che partirà su Rai1 dal 27 novembre.