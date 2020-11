Carlo Conti, Antonella Clerici rivela le condizioni del conduttore

Aggiornamenti sulla salute di Carlo Conti, affetto da Coronavirus: Antonella Clerici rivela le condizioni del conduttore.

Nei giorni scorsi, il conduttore televisivo Carlo Conti ha avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute, a sei giorni dall’annuncio di aver contratto il Coronavirus. Da circa due settimane ormai, il noto presentatore se la deve vedere quindi con questa malattia e per tale ragione è finito ricoverato al Careggi di Firenze.

Egli stesso aveva spiegato che “questo Covid è una brutta bestia”, poi aveva anche chiamato in diretta a Tale e Quale Show, il programma che avrebbe dovuto condurre anche venerdì scorso. Invece, proprio a causa del ricovero, aveva dovuto rinunciare anche alla conduzione in modalità home edition.

Come sta Carlo Conti: parla Antonella Clerici

Anche nei giorni scorsi, Carlo Conti aveva rassicurato: “Torno presto, sono in ospedale solo per essere curato meglio ma è tutto sotto controllo”. Intanto, oggi è arrivato anche un messaggio che rassicura circa le condizioni di salute del conduttore. A spiegare come sta Carlo Conti è stata Antonella Clerici, durante il suo programma “È sempre mezzogiorno”, in onda tutti i giorni su Raiuno.

Infatti, Antonella Clerici ha chiarito circa le condizioni dell’amico conduttore, sottolineando come non sia nulla di preoccupante, sebbene questi debba restare a riposo. “Carlo sta meglio, ha bisogno di riposare”, ha reso noto l’amatissima e popolarissima conduttrice televisiva. Non è comunque chiaro quali siano i tempi di recupero e se Carlo Conti potrà tornare presto in televisione.