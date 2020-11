Superbike, Matheus Barbosa morto in un drammatico schianto – VIDEO

Dramma nella Superbike, Matheus Barbosa morto in un drammatico schianto: il video del tremendo incidente in cui ha perso la vita.

Il mondo del motociclismo è in lutto dopo che la star 23enne della SuperBike Matheus Barbosa è rimasta vittima di un incidente scioccante domenica a Interlagos. L’incidente, avvenuto sul circuito brasiliano famoso per la Formula 1, è stato davvero spaventoso: il giovane pilota è sembrato perdere il controllo della sua moto in una curva, ha fatto un fuori pista ed è finito contro una barriera metallica.

Leggi anche: Eto’o coinvolto in un grave incidente stradale | le sue condizioni | FOTO

Il pilota Kawasaki era in quarta posizione in gara quando ha perso il controllo della sua moto. Dai commissari di pista, è stato successivamente confermato che è morto sul posto nonostante avesse ricevuto cure mediche immediate. La gara è stata immediatamente interrotta in seguito all’incidente, con gli ultimi 10 giri non ancora terminati.

Leggi anche: Claudia Ferrarini, chi era la 28enne morta in un incidente stradale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il drammatico schianto in cui ha perso la vita Mathieu Barbosa

Un portavoce di SuperBike Brasil ha dichiarato: ‘Il team medico più vicino ha raggiunto Matheus in meno di 60 secondi, ma nonostante tutti i loro sforzi ha ceduto il pilota non ce l’ha fatta. La causa dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Per rispetto a Matheus, e soprattutto alla sua famiglia, tutte le gare previste sono annullate”. Ha anche precisato: “La competizione si è svolta con tutte le condizioni di sicurezza necessarie stabilite dalle autorità competenti”.

Non è la prima volta che Interlagos è stata teatro di un tragico incidente in moto: furono addirittura due i piloti morti in pista nel 2019. Nell’aprile dello scorso anno, il pilota della SuperBike Mauricio Paludete è morto in un incidente in pista; quindi appena un mese dopo anche Danilo Berto ha perso la vita in un incidente avvenuto durante una gara che si è svolta a Interlagos.

ATTENZIONE IMMAGINI NON ADATTE A UN PUBBLICO SENSIBILE