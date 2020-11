Paolo Brosio, la giovane fidanzata rivela: “Rapporti carnali e religiosi”

La giovanissima fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, ha rilasciato dichiarazioni importanti a “Live Non è la D’Urso”

Rivelazioni importanti da parte di Maria Laura De Vitis, modella e giovane fidanzata di Paolo Brosio, ai microfoni di “Live – Non è La D’Urso”. La ragazza ha svelato: “Ci siamo conosciuti alla fine dell’estate, poi è stato in isolamento ed entrato nella casa. Quindi non ci siamo visti molto, ma abbiamo iniziato una frequentazione. Mi ha cercata prima del reality, molto commosso. Lui pensa a me, lo so. Lo sto aspettando”.

Potrebbe interessarti anche –> Paolo Brosio, la sua fidanzata ha 22 anni: l’annuncio al Grande Fratello

Leggi anche –> GF VIP, Bettarini e Pretelli: l’ex tentatore voleva fregare la fidanzata di Stefano?

Paolo Brosio, le rivelazioni della fidanzata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La stessa Maria Laura ha rivelato notizie anche private della loro relazione iniziata da poche settimane: “Abbiamo condiviso momenti legati alla religione e non: religiosi e carnali. Io mi fido di lui e non vengo mai giudicata: non credevo in Dio e lui ha cercato di avvicinarmi alla chiesa”. Poi ha svelato: “Io ho 22 ani, lui ne ha compiuti 64 mentre era in ospedale: abbiamo 42 anni di differenza. Ci siamo conosciuti ad un evento a scopo benefico a Forte dei Marmi: poi il primo bacio è stato pochi giorni dopo su una panchina”.

Infine, Maria Laura ha aggiunto: “Gli vorrei dire di fare meno il lumacone, deve dimostrare che mi pensa. Vedo che ha messo gli occhi su Adua Del Vesco, queste cose me le segno tutte. Lui è molto geloso di me, deve stare attento perché reagirò di conseguenza”