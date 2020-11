Grande Fratello VIP, discussione tra Stefano Bettarini e Pierpaolo Pretelli: l’ex tentatore voleva fregare la fidanzata Nicoletta?

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello VIP, quest’anno alla quinta edizione. L’entrata di Stefano Bettarini al reality ha scatenato nuove dinamiche all’interno della casa. L’ex marito di Simona Ventura, infatti, ha avuto parecchi flirt con altre donne famose prima di sposarsi con la giovane Nicoletta Larini. Tra queste anche Dayane Mello, partecipante amatissima all’interno della Casa. La storia tra i due è stata ovviamente subito tema di discussione durante la prima diretta.

La discussione tra Stefano Bettarini e Pierpaolo Pretelli

Bettarini ha discusso anche con Pierpaolo Pretelli, che pare abbia cercato di approcciare Nicoletta Larini subito dopo la fine di Temptation Island VIP, a cui Stefano e Nicoletta parteciparono insieme. Pretelli era tentatore durante quell’edizione, e già nel corso della trasmissione cercò di avvicinare la Larini, senza successo: i due fidanzati sono sopravvissuti al reality, e stanno ancora insieme. I due uomini, davanti ad altri inquilini della Casa del Grande Fratello, si sono confrontati sull’accaduto. Bettarini ha iniziato: “Tu, tu che fai tanto il cucciolone… a fine programma, che si esce insieme, hai scritto in direct su Instagram alla mia fidanzata. E nel villaggio, quando le hai messo la ghirlanda al collo le hai bisbigliato nell’orecchio: ‘Sei proprio il genere di donna che vorrei avere fuori di qui”. Pretelli ha spiegato che con il suo comportamento non ha mai voluto essere malizioso, e ha rivelato di aver scritto a tutte le donne di Temptation lo stesso messaggio, in segno di amicizia: “Ho scritto a tutte le donne del villaggio ‘Come stai?’. A tutte: Nilufar, Ursula, anzi mi hanno lasciato il numero di telefono, sono amico con tutte. La frase della ghirlanda era un minimo preparata, giusto per ricambiare che ero stato scelto”. Bettarini ha risposto: “Ah, lo hai fatto con tutte? Sei un orsetto premuroso”. Pretelli ha allora fatto intendere che in un programma tv come Temptation Island bisogna saper ‘giocare’ e creare dinamiche. Su questo Bettarini è stato più che d’accordo, e ha detto: “Allora, sapete bene che al programma devi dare, perché se non dai, capisci bene che… Chi ha fatto televisione lo sa, bisogna dare ai programmi, soprattutto a FA-SCI-NO” (società di produzione di Maria De Filippi, ndr).

