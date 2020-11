Oroscopo del giorno, lunedì 9 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 9 Novembre 2020.

Ci stiamo oramai avviando alla metà di Novembre, e siamo all’inizio della seconda settimana del mese. Che cosa ci riserverà l’oroscopo oggi? Sarà tempo di fortune e nuovi amori? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di lunedì 9 Novembre 2020.

Lunedì 9 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Pazienza è la parola chiave del giorno. Cercate di non strafare e soprattutto di non prendere decisioni troppo impulsive. Attenzione alle finanze, e soprattutto ai conflitti in amore. Non è la settimana adatta a prendere decisioni importanti, perciò approfittatene per ragionare e prendete tempo.

Toro. Molto probabilmente sarà una giornata un po’ stressante per voi, ma non temete, si alleggerirà verso sera. Non è il momento di cincischiare, perciò rimboccatevi le maniche, soprattutto in ambito lavorativo. Potreste trovarvi a fare i conti con un po’ di indecisione, ma niente panico, riuscirete a destreggiarvi egregiamente.

Gemelli. Gli ultimi tempi vi hanno lasciato tra le mani delle belle gatte da pelare, ma è arrivato il momento di un po’ di relax. Un buon consiglio potrebbe essere quello di prendervi del tempo per voi stessi e di rimandare gli appuntamenti a domani, anche quelli con i rispettivi partner.

Cancro. Finalmente cielo sereno. Il nervosismo accumulato durante la scorsa settimana pesa ancora sulle vostre spalle ed è arrivato il momento di scrollarselo di dosso. La giornata è adatta ad affrontare le questioni sentimentali. Rimboccatevi le maniche, perché probabilmente l’amore e i sentimenti vi terranno un bel po’ occupati durante i prossimi giorni.

Leone. Il cielo oggi è dalla vostra parte. Una carta vincente potrebbe essere quella di fidarsi del proprio istinto, anche per quel che riguarda le decisioni importanti. Attenzione agli imprevisti, e soprattutto non lasciatevi abbattere dalle situazioni stressanti. Cercate di rimanere concentrati sui vostri obiettivi e contate fino a 10 prima di reagire!

Vergine. Una giornata senza dubbio carica di ottimismo. Le stelle oggi vi sorrideranno, soprattutto in ambito economico. Un buon affare potrebbe bussare presto alla vostra porta. Prestate però attenzione alle spese improvvise. I sentimenti per voi non saranno un problema, dunque levate il freno a mano e buttatevi.

Bilancia. È arrivato il momento di fermarsi un attimo a riflettere. I tempi sono maturi per ragionare su quello che volete davvero. Rimandate le discussioni con i partner ed evitate di mentire. Per quel che riguarda l’ambito lavorativo, piacevoli sorprese sono in arrivo, perciò forza e coraggio!

Scorpione. Il Sole oggi è dalla vostra parte e vi darà la giusta energia per affrontare la giornata. Nonostante questo, attenzione alle questioni di cuore. La vostra vita sentimentale potrebbe risultare un po’ piatta ai vostri occhi, ma non temete, la situazione migliorerà con un po’ di tempo e molta pazienza.

Sagittario. La giornata non sarà particolarmente positiva per voi. Cogliere l’aspetto positivo di Venere potrebbe essere d’aiuto, perciò cercate di non adagiarvi sugli allori e di reagire energicamente agli stimoli negativi. Potreste essere un po’ presi dalla malinconia, ma non temete: approfittatene per riflettere un po’ sui vostri prossimi obiettivi.

Capricorno. La settimana scorsa vi ha messo tra le mani non poche situazioni stressanti. Oggi è la giornata giusta per programmare gli impegni e per organizzarvi. Non riducetevi all’ultimo per quanto riguarda le consegne. Un consiglio vincente potrebbe rivelarsi quello di tenersi lontani dai conflitti, soprattutto sul lavoro.

Aquario. È il momento di mettere un freno alla procrastinazione e di soffermarsi su obiettivi concreti. Il consiglio migliore è quello di iniziare a darsi da fare, anche se l’energia potrebbe scarseggiare. Tenete duro: grandi soddisfazioni e tempi migliori sono in arrivo, dunque non mollate.

Pesci. Giove opposto potrebbe portarsi dietro qualche disagio, soprattutto emotivo. L’importante è non cedere allo sconforto ed alla malinconia, e rimanere positivi. Non c’è niente di male nel sentirsi stanchi. Un buon consiglio potrebbe essere quello di ritagliarvi un po’ di tempo per voi, avvicinandovi magari alla natura.