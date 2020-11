L’ex fidanzato di Guenda Goria, Telemaco Dell’Aquila, ha esposto il suo punto di vista dopo essere stato scaricato in diretta nazionale.

Gli ultimi giorni per Guenda Goria sono stati decisamente tribolati. Prima la querelle mediatica con il padre Amedeo, poi l’eliminazione dal Grande Fratello Vip ed infine la separazione dal fidanzato Telemaco. Una successione di eventi che si è verificata in pochissimi giorni ed ha modificato completamente la vita dell’ex gieffina.

Leggi anche ->Guenda Goria fidanzata? Chi è il suo ex, l’imprenditore Stefano Rotondo

Ciò nonostante, almeno da quanto dichiarato nella prima intervista dopo l’eliminazione, Guenda sta vivendo questo periodo con estrema positività. D’altronde cambiamento non è sinonimo di crisi, ma piuttosto di opportunità. La decisione di interrompere il fidanzamento è stata la sua e la lite con il padre alla fine è servita ad un definitivo chiarimento. Chi in tutta questa storia è stato solo trasportato dagli eventi è l’ex fidanzato Telemaco, il quale ha potuto solo osservare quello che si verificava ed è stato sostanzialmente lasciato in diretta televisiva nazionale.

Leggi anche ->GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Guenda Goria: “Quella dormiva e…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Guenda Goria, l’ex fidanzato infuriato: “Non posso accettare con il sorriso di essere lasciato”

Riguardo la decisione di tornare single, Guenda Goria ha spiegato di essere stata trattata male, di non aver ricevuto dall’uomo il supporto che si aspettava di avere: “Mi ha giudicato, criticato. Non mi ha dato sostegno, l’ho lasciato con rabbia e chiaramente soffrendo”. Ospite a ‘Live non è la D’Urso‘, Telemaco ha offerto la sua versione dei fatti.

L’uomo ha detto di essere arrabbiato per due motivi, il primo: “è che lei tratta dinamiche complesse e sensibili come quelle della famiglia in maniera leggera. Si è parlato del padre, della madre, del compagno della madre”. Il secondo invece riguarda Massimiliano Morra: ” il flirt nella casa c’è stato e l’ha ammesso in un’intervista e il problema semmai è chi dei due ha messo un freno alla cosa. Lei era fidanzata con me, vivo con la magra consolazione che il delitto non si è consumato”.

Per quanto riguarda le parole che su di lui ha detto l’ex fidanzata, Telemaco risponde con schiettezza: “Voleva un appoggio incondizionato, sono stato un po’ villano magari rispondendo ad alcuni messaggi ma non posso accettare di essere lasciato in diretta nazionale col sorriso sui denti”.