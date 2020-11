La bellissima Elisa Isoardi ha postato un nuovo, splendido scatto sui social, completamente al naturale. Vediamolo insieme.

La bellissima Elisa Isoardi ha di nuovo stupito tutti con uno scatto completamente al naturale. È pioggia di like e commenti per la concorrente di Ballando con le Stelle, che pare proprio rivedremo presto sul palco dopo l’infortunio.

Si è sentito spesso parlare della Isoardi ultimamente. La splendida donna, concorrente insieme a Raimondo Todaro del programma Ballando con le Stelle, ha fatto molto chiacchierare. Un po’ per il suo mancato ritorno nel programma in seguito ad un piccolo incidente, un po’ per la sua battaglia volta a far dimenticare al pubblico la sua precedente storia con Matteo Salvini, il segretario della Lega.

Elisa rientrerà, con tutte le probabilità, a Ballando insieme a Raimondo nella puntata di questo sabato, e in settimana dovrebbe ricominciare a provare. La sua caviglia sembrerebbe essere finalmente a posto, e i suoi fan non vedono l’ora di rivederla ballare. Sono stati proprio loro a scriverglielo, e lo hanno fatto sotto il suo ultimo bellissimo scatto postato sui social. La donna ha posato senza un velo di trucco, e risulta comunque radiosa e stupenda.

Proprio così, completamente al naturale. La foto pubblicata su instagram ha fatto girare la testa a tutti i sostenitori della Isoardi, la cui bellezza risalta sempre e comunque, indipendentemente dal trucco. La ragazza è raffigurata nello scatto a mezzo busto, con indosso un maglioncino nero e il viso appoggiato al palmo di una mano. È seduta al tavolino di un ristorante, e fissa con occhi da cerbiatto l’obiettivo. “Stupisco sempre me stessa. È l’unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta” ha scritto come descrizione.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: stanno davvero insieme?

Si sta parlando molto ultimamente della presunta relazione tra Raimondo Todaro ed Elisa isoardi. Secondo le voci, e in particolar modo secondo il parere di Giuseppe Candelala, la donna sta tentando in tutti i modi di lasciarsi alle spalle la relazione con Matteo Salvini. Ma che cosa ci sarà di vero? Purtroppo la risposta potrà darla soltanto il tempo, e sono tutti in attesa di scoprire come si evolverà la situazione.