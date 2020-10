Nel corso di una intervista, Elisa Isoardi ribadisce una volta per tutte che ha smesso di essere “la ex di Salvini”. E parla di Raimondo Todaro.

Prova a scrollarsi di dosso una scomoda etichetta di dosso, Elisa Isoardi. Ovvero quella di “ex di Matteo Salvini”. Nel corso di una intervista concessa alla trasmissione radiofonica ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2 la bella conduttrice televisiva alza la voce in questo senso. “Basta chiamarmi così, chi mi apostrofa in tale maniera è evidente che non conosce molte cose su di me.

Anche se comunque non è certo una offesa, ma invito a studiare di più chi utilizza certi titoli”. Di Elisa Isoardi si parla moltissimo per un presunto flirt con Raimondo Todaro, suo compagno di ballo attualmente a ‘Ballando con le Stelle’. “Se stiamo insieme? Questo lo dite voi, anche se tra di noi c’è grande complicità e ci fidiamo l’uno dell’altra. Merito del ballo, che ti fa tirare fuori tutto il meglio che hai. Lo rispetto tantissimo. Poi so che il gossip è una componente che non si può evitare, per un vip”. Una risposta che però in diversi non interpretano come un ‘no’.

Elisa Isoardi Raimondo Todaro, lei non dice in maniera netta che non stanno insieme

Todaro si è ufficialmente lasciato con la sua ormai ex moglie, Francesca Tocca, mentre nel corso dell’estate si vedeva con una ragazza, come attestato dai giornali di cronaca rosa. Ma di questa persona non si hanno più avuto avvistamenti. Per quanto riguarda la Isoardi, lei e Raimondo hanno dovuto affrontare svariate difficoltà nel corso del loro percorso a ‘Ballando con le Stelle’. Lui ha avuto a che fare con la positività al Coronavirus e poi con una improvvisa appendicite. Lei invece con un infortunio alla caviglia che ha anche fatto preoccupare non poco. Pare che la 38enne originaria di Cuneo si sia fatta male per gli sforzi eccessivi nel provare. “Questo incidente mi ha fatto capire i miei limiti e mi ha resa migliore”.

