Ritiro immediato per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro lasciano al momento Ballando con le Stelle. A causa dei numerosi problemi alla caviglia per la presentatrice, la coppia ha optato per l’addio momentaneo visto che non l’ha superato in queste due settimane. Così hanno scelto di autoeliminarsi e di tentare per poi sperare nel ripescaggio che ci sarà a breve. Questa decisione ha sorpreso davvero tutto, tra cui Selvaggia Lucarelli che ha avuto difficoltà nel dare un giudizio in una coreografia vista per metà: “Diamo voti per il potenziale ma non per quello che effettivamente fate quindi con questa decisione ci togliete dall’imbarazzo”. Al momento le altre coppie eliminate da Ballando con le Stelle sono: Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Antonio Mara Catalani e Tove Villfor, Lina Sastri e Simone Di Pasquale.

Ballando con le Stelle, c’è passione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro?

Tra i due sarebbe nato anche un flirt che li vedrebbe protagonisti: attualmente, però, non c’è stata nessuna conferma ufficiale con i due che sono al momento entrambi single. Raimondo ha detto addio alla storia con la sua collega, Francesca Tocca, professionista di Amici, mentre la stessa conduttrice è single ormai da tanto tempo dopo il rapport ocon Matteo Salvini e la relazione con il produttore Alessandro. Raimondo si è invece separato dalla collega Francesca Tocca, professionista di Amici, un anno fa.